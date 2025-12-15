Для того, чтобы завершить год правильно, необходимо довести до конца несколько важных вещей в декабре. Именно они помогут вам привлечь удачу и сделать 2026-й годом вашего успеха и процветания.

Для большинства людей одним из самых важных периодов в календаре неизменно оказывается декабрь, который мы часто рассматриваем в качестве итогового месяца. Действительно, именно в это время становится ясно, к чему пришел каждый из нас, что успел сделать и чего нужно достичь в новом году. Чтобы прийти к заветным целям в ближайшем будущем и обрести счастье, выполните приведенные в материале вещи, ведь именно тогда вы можете смело рассчитывать на то, что все обязательно получится.

Что нужно обязательно сделать в декабре: список важных дел от эзотерика Аделины Паниной:

1. Отпустить старые обиды

Как правило, к концу старого года мы немного устаем от активного ритма жизни, перегрузки информацией и общения с различными людьми. В итоге часто к декабрю люди приходят с багажом различных обид, который всегда тянет вниз. В преддверии грядущего года очень важно избавиться от всех отрицательных эмоций, которые хранят тело и мысли, чтобы войти в будущее обновленными и «чистыми».

Кому-то помогают различные психологические практики, кому-то — йога и медитация, а некоторым просто достаточно замедлиться, оглянуться по сторонам, вздохнуть полной грудью и сказать себе: «Я оставляю все свои обиды в прошлом». Выбирайте, что ближе вам, и скорее попрощайтесь с негативом, который причиняет дискомфорт организму и душе.

2. Обозначить свои планы

В декабре каждому человеку необходимо не только определиться со своими планами в новом году, но и прописать их в специальной секретной тетрадке. Это нужно для того, чтобы визуализировать собственные мечты и отправить личные посылы во Вселенную.

Более того, вы можете не только максимально четко описать желаемое, но и использовать любые красочные иллюстрации, рисунки и коллажи для усиления положительного воздействия. Помните, что наши мысли всегда стремятся материализоваться в реальности, поэтому можно попытаться ускорить заветный процесс.

3. Избавиться от всего старого и изжившего себя

Здесь речь идет не только про обязательное избавление от старых вещей и предметов, которые стали хламом в доме, шкафу и кладовке, но и отношений, давно изживших себя. Все потому, что они воруют энергетику и являются невидимыми кандалами, сковывающими вас и закрывающими путь к счастью, успеху и любви.

Выберите время и день, когда будете готовы распроститься с обременительным балластом, а также прекратить болезненные и токсичные контакты, а затем просто сделайте это. Не бойтесь столь радикальных действий, ведь как только вы очистите таким способом ауру, то в жизнь сразу же начнут приходить новые интересные события и приятные знакомства.

4. Расплатиться по своим долгам

Неслучайно некоторые люди стараться расплатиться по своим долгам до нового года, прекрасно понимая, что если войдут в следующий период отягощенными материальными обязательствами, то сами перекроют себе финансовые потоки в дальнейшем. Это правда.

Если речь идет о банковском кредите, заранее рассчитанном на определенный период, то тут нет ничего страшного, но если вы одолжили деньги у своих знакомых, друзей и приятелей, то постарайтесь вернуть все средства в декабре.

Помните, что энергия, поступающая к нам от других людей, может быть как положительной, так и отрицательной. Вы не знаете наверняка, нуждаются ли сейчас люди в деньгах или нет, ведь многие из нас просто не подают вида, что испытывают трудности. Будет честно и справедливо приложить все усилия, чтобы отдать деньги в итоговом месяце, чтобы впоследствии самим не испытывать проблемы в финансовой сфере.

5. Поблагодарить старый год

Декабрь всегда является месяцем подведения результатов, поэтому пусть они окажутся преимущественно позитивными, даже если это был не самый лучший год.

Обязательно найдите в недалеком прошлом вещи, которые вызывают гордость, радость, чувство удовлетворения, ностальгию. Пусть только они имеют для вас первостепенное значение. Если считаете, что таких моментов маловато, возьмите тетрадь, хорошенько подумайте, а потом перечислите все, что можно назвать положительным и хорошим. Увидите, что поводов для радости и счастья обозначится немало.

Далее очень важно поблагодарить уходящий год за все радости и улыбки, попрощавшись с ним, как со старым добрым другом. Именно тогда вы закончите очередной жизненный период на правильной ноте и сможете привлечь благоприятную и добрую судьбу с приходом января.

marieclaire