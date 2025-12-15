В нашем организме все взаимосвязано. Это в очередной раз доказали ученые. Экспертам удалось выяснить, кто чаще всего мучится от боли в спине, голове, шее и других частях тела.

Хроническая боль может сильно усложнять жизнь. Чаще всего от болевого синдрома люди предпочитают избавляться с помощью лекарств. Однако, если горстями пить таблетки, здоровье может сильно пострадать, в первую очередь дадут о себе знать желудок и печень. Как же тогда еще можно помочь себе?

Ученые из Стэнфордского и Бостонского университетов уверены: боль может появляться или усиливаться из-за психосоматики.

В исследовании приняли участие более 700 человек, страдающих от хронической боли. Все люди были разных возрастов, они обращались к врачам с жалобами на ноющие суставы, боли в голове, спине, ногах или других частях тела. За участниками наблюдали в течение пяти месяцев.

Ученые тщательно изучили истории болезни людей, их анамнез, а после решили составить психологический портрет участников. Упор эксперты сделали на сильные эмоции, которые обычно вызывают у людей стресс, — обиду и гнев. Используя метод, называемый латентно-профильным анализом, они выделили четыре различных «профиля проявления гнева», каждый из которых описывает, как люди испытывают, выражают и контролируют гнев, а также насколько сильно они чувствуют себя обиженными из-за сложившейся ситуации.

Результаты удивили ученых. Оказалось, что люди, у которых наблюдался средний или высокий уровень гнева, гораздо чаще страдали от приступов хронической боли. Аналогичная ситуация была у тех, кто постоянно обижался на мир или окружающих, считая, что жизнь с ними несправедлива.

Если же человек и часто злился, и постоянно обижался, то боль атаковала его с двойной силой. При этом негативные эмоции имели накопительный эффект, что только усугубляло страдания в будущем.

Напротив, люди, которые умели справляться со своим гневом и относились к своему состоянию с меньшим негодованием, со временем обычно чувствовали себя значительно лучше.

«Когда гнев смешивается с чувством несправедливости, которое само по себе считается триггером для гневных реакций, это может загнать людей в ловушку эмоциональных и физических страданий, которые усиливают и поддерживают хроническую боль», — говорят ученые.

Получается, в зоне риска человек, который часто злится и много обижается. Это идеальный кандидат для хронической боли.

Безусловно, эксперты не говорят о том, что хроническая боль зависит только от эмоционального состояния. Есть болезни, которые мы не в силах контролировать. Однако если вы будете работать с чувством гнева и меньше обижаться, то это может сильно улучшить ваше состояние.