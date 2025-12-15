Baltijas balss logotype
4 места в доме, куда не стоит ставить елку, чтобы не терять силы, здоровье и деньги

Люблю!
Дата публикации: 15.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: 4 места в доме, куда не стоит ставить елку, чтобы не терять силы, здоровье и деньги

Издавна наши предки тщательно выбирали место для новогоднего дерева и праздничного декора, чтобы привлекать успех. Эксперт объяснила, какие места дома категорически не подходят для установки елки.

Эксперт по фэн-шуй и астролог: Юлия Кузьменчук

Лучшие места для елки

Восточная часть квартиры

Можно украшать дерево любыми цветами — все принесет благо.

Юго-восточная часть квартиры

Для привлечения счастья выбирайте елочные украшения синего, голубого, зеленого и красного цветов. Золото и серебро добавлять можно смело.

Нейтральные места для елки

Западная часть — красные, оранжевые, бежевые, бордовые, коричневые оттенки.

Северо-восточная часть — игрушки белого, золотого, синего, голубого, серебряного цвета.

Центр — серебряные, золотые, белые, голубые оттенки.

Наиболее неблагоприятные места для елки

Северо-Восток

Юг

Север

Юго-Запад

Новогодняя елка является мощным активатором энергии в доме, поэтому важно выбрать место, которое усилит положительные потоки и не приведет к утечке сил, здоровья и финансов.

Источник: hochu.ua

#астрология #финансы #традиции #счастье #удача #новогодняя елка #энергия #здоровье
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

Видео