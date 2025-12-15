Издавна наши предки тщательно выбирали место для новогоднего дерева и праздничного декора, чтобы привлекать успех. Эксперт объяснила, какие места дома категорически не подходят для установки елки.
Эксперт по фэн-шуй и астролог: Юлия Кузьменчук
Лучшие места для елки
Восточная часть квартиры
Можно украшать дерево любыми цветами — все принесет благо.
Юго-восточная часть квартиры
Для привлечения счастья выбирайте елочные украшения синего, голубого, зеленого и красного цветов. Золото и серебро добавлять можно смело.
Нейтральные места для елки
Западная часть — красные, оранжевые, бежевые, бордовые, коричневые оттенки.
Северо-восточная часть — игрушки белого, золотого, синего, голубого, серебряного цвета.
Центр — серебряные, золотые, белые, голубые оттенки.
Наиболее неблагоприятные места для елки
Северо-Восток
Юг
Север
Юго-Запад
Новогодняя елка является мощным активатором энергии в доме, поэтому важно выбрать место, которое усилит положительные потоки и не приведет к утечке сил, здоровья и финансов.
Источник: hochu.ua
