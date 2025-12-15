Служба госбезопасности (СГБ) повторно призывает жителей Латвии в предстоящие рождественские и новогодние праздники воздержаться от поездок в Россию и Беларусь, предупреждая о высоких рисках разведывательной деятельности, вербовки и провокаций на территории этих стран.

В ведомстве напоминают, что у латвийских госучреждений имеются ограниченные возможности оказания помощи своим гражданам, оказавшимся в затруднительном положении в России или Беларуси.

СГБ установила, что специальные службы РФ и РБ «агрессивно используют возможность допрашивать и вербовать иностранцев на своей территории, где обладают практически неограниченной свободой действий. Сотрудники спецслужб этих государств не колеблясь применяют агрессивные и незаконные методы, чтобы принудить людей к сотрудничеству».

Если поездка в одну из этих стран всё же неизбежна, СГБ рекомендует не брать с собой личный мобильный телефон, особенно если в нём хранится рабочая или чувствительная информация. На пограничных пунктах контроля данные с телефона могут быть извлечены, а само устройство — заражено шпионским программным обеспечением. Более безопасным вариантом является использование мобильного телефона с картой предоплаты, от которого можно избавиться после поездки. Также не рекомендуется брать с собой компьютер, флеш-накопители и другие носители данных.

СГБ предупреждает, что выявление потенциальных объектов вербовки начинается уже на пограничных пунктах пропуска, где представители спецслужб могут выдавать себя за пограничников или использовать иные прикрытия — как правоохранительных органов, так и любых других учреждений России или Беларуси. Кроме того, важную для них информацию сотрудники спецслужб могут получить даже в ходе обычного разговора.

СГБ призывает обращать внимание на признаки, которые при пересечении границы могут указывать на контакт с представителями спецслужб РФ или РБ:

• необычно усиленные проверки и допросы;

• допрос ведёт лицо в гражданской одежде, а не в форме пограничной службы;

• задаются вопросы, не относящиеся к компетенции пограничников, например, о ситуации в Латвии, отношении к событиям в Украине, украинским беженцам в Латвии или поддержке, которую Латвия оказывает Украине;

• задаются личные вопросы — о месте работы, служебных обязанностях, финансовом положении;

• выдвигаются обвинения в нарушении или преступлении с целью принудить к «сотрудничеству» в обмен на освобождение от ответственности;

• предоставляется номер телефона с указанием связаться при следующем въезде в страну.

В случае подозрений на контакт с представителями спецслужб России или Беларуси СГБ призывает сообщить об этом, позвонив на круглосуточный телефон службы 67208964 или написав на электронную почту [email protected]. СГБ гарантирует конфиденциальность предоставленной информации.