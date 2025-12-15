Действительно ли Иосиф Сталин готовился атаковать Западную Европу и США в 1954 году? Ответу на этот вопрос посвящена новая книга, только что вышедшая в издательстве Äripäev.

Презентация книги состоится 15 декабря в Рийгикогу, саму книгу уже можно найти в магазинах Эстонии. Эта работа – исследование позднего сталинизма, написанное на архивных материалах и малоизвестных источниках, в котором подробно разбираются планы военного столкновения СССР с Западом и логика советской политики начала 1950-х годов.

О военных планах Сталина, а еще о том, что современный деловой человек должен знать о сталинизме и чему у вождя научился Владимир Путин, с автором книги «Продуманное светопреставление. Как Сталин готовил Третью мировую», историком Александром Гогуном побеседовали «Деловые ведомости».

-Ваша книга, только что вышедшая в Эстонии, имеет подзаголовок «Как Сталин готовил Третью мировую войну». Название – для части обывателей довольно провокационное. Расскажите, чего от нее ждать читателю.

-Читателю следует ждать картины одновременно рациональной и чудовищной. Сочетания монструозности и исключительного хладнокровия, своеобразного кровожадного благоразумия в одном человеке, и в одном его плане, который охватывал судьбу всей планеты Земля.

Это книга о том, как максимально рационально, выверенно, просчитывая каждый шаг на несколько месяцев и лет вперед, Сталин готовил СССР и весь мир к финальной битве – войне с Америкой. Как пелось в Интернационале, «это есть наш последний и решительный бой». Сразу атаковать США Советский Союз, конечно, не мог, у него сил было мало. Для этого нужно было сначала немало ресурсов и территорий захватить в Евразии, что он с успехом и сделал в 1940-е годы. И в последние годы жизни Сталин непосредственно готовил уже удар по США.

-То, о чем вы говорите, – подготовка Сталина к войне – это доказанный факт? Или одна из возможных трактовок, которые еще остаются предметом спора?

-Я считаю это доказанным фактом. В западных научных кругах про это пока мало знают, но речь идет скорее о распространении уже имеющихся свидетельств, чем о новых открытиях. Есть масса указаний, включая его высказывания 1945 года, зафиксированные, например, болгарским лидером Димитровым: сейчас мы воюем вместе с одной фракцией капиталистов – демократической против фракции фашистской, а потом будем воевать и против демократической.

Показателен и кульбит 1950 года, когда советская делегация покинула Совет Безопасности ООН из-за присутствия представителя Тайваня, а затем вернулась. Именно в период ее отсутствия Северная Корея напала на Южную, и США вошли в войну под флагом ООН. В 90-х это объясняли как провал советской дипломатии, но опубликованное позже письмо Сталина Готвальду показывает, что СССР ушел сознательно, чтобы американцы «наделали новых глупостей». США сознательно втягивали в конфликт.

Письмо Сталина Мао от октября 1950 года тоже важное: Мао колебался вступать в Корейскую войну, хотя Сталин этого требовал. Сталин писал: «Если война будет, пускай она будет теперь», имея в виду возможность перерастания конфликта в Третью мировую. Он понимал этот риск, но считал эскалацию маловероятной – и оказался прав: США выбрали деэскалацию. И пока китайские войска сковали американцев в Корее, Сталин в январе 1951 года собрал в Кремле европейских сателлитов и сказал, что занятость США в Восточной Азии создает благоприятный момент для мирового коммунистического движения. По его словам, в ближайшие три-четыре года соотношение сил будет на стороне СССР, и союзники должны создать боеспособные армии.

Из четырех участников двое прямо пишут, что Сталин говорил о подготовке похода до Гибралтара, захвате Западной Европы. Поход этот, я думаю, был намечен на 1954 год.

-Почему войны не случилось? Дело только в смерти Сталина? Насколько выдвинутая вами идея «Третьей мировой Сталина» была его личным проектом, а насколько коллективным?

Смерть Сталина стала, конечно, ключевым фактором. Он управлял страхом и опирался на людей, которые любили жизнь больше, чем власть – в отличие от него. Поэтому его ближайшие соратники сразу решили идти на смягчение международной обстановки, и апокалипсис не произошел.

Но в Восточном блоке оставались и другие сторонники этого проекта, люди, отстраненные от власти, – например, Эдвард Охаб, высокопоставленный польский коммунист, член политбюро, и Алексей Чепичка, чехословацкий министр обороны в 1953 году. Оба были на совещаниях у Сталина, где тот говорил о перспективах войны. И когда журналисты через десятилетия спрашивали их об этом, они прямо сожалели, что ее не случилось.

Те, кто остался у власти, были рады, что катастрофа не произошла. А те, кого отодвинули, по крайней мере на словах, были готовы взять еще больше власти. Мао Цзэдун разделял подобные взгляды: он даже предлагал Хрущеву начать ядерную войну, исходя из того, что «нас больше, чем капиталистов» и что соцблок выживет, а планета в итоге будет принадлежать коммунистам.

Александр Гогун – берлинский историк российского происхождения, исследователь Второй мировой войны, специалист по украинскому подполью, советским спецоперациям и практикам государственного насилия в Восточной Европе. Его работы изданы на десяти языках, включая эстонский, литовский и украинский. В своей работе Гогун сотрудничал с крупнейшими научными центрами по изучению Второй мировой войны и Холокоста – от Гарвардского университета до института Яд Вашем.