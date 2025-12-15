Миллиардер из США пожертвовал 100 000 долларов герою, разоружившему террориста в Сиднее 2 601

В мире
Дата публикации: 15.12.2025
mixnews.lv
Изображение к статье: Миллиардер из США пожертвовал 100 000 долларов герою, разоружившему террориста в Сиднее

Американский миллиардер и основатель фонда Pershing Square Capital Management Билл Экман перевёл 99 999 долларов Ахмеду аль-Ахмеду, который разоружил одного из террористов во время трагических событий на пляже Бонди в Сиднее 14 декабря, сообщает Sky News.

Экман инициировал сбор средств на платформе GoFundMe и призвал пользователей поддержать мужчину, вмешавшегося в момент атаки. К моменту публикации общая сумма пожертвований превысила 760 тысяч долларов при заявленной цели в 1 миллион.

Ахмед аль-Ахмед, 43-летний владелец фруктового магазина в пригороде Сиднея, находился на пляже Бонди во время стрельбы. Он подошёл к вооружённому нападавшему, отобрал у него оружие и передал его сотрудникам полиции. В ходе инцидента мужчина получил ранения руки и плеча и был госпитализирован. В настоящее время он проходит восстановление. У аль-Ахмеда двое детей.

В публикации в социальной сети X Билл Экман заявил, что общество редко выражает поддержку людям, которые рискуют жизнью ради других. По его словам, подобные поступки заслуживают признания и помощи, в том числе для поддержки семьи.

Газета Jerusalem Post в свою очередь опубликовала статью под заголовком: «Если бы существовала еврейская Нобелевская премия за спасение евреев, Ахмед аль-Ахмед только что ее получил».

«Еврейский народ обязан ему не только аплодисментами. Он обязан ему признанием, памятью и честью. И Австралия тоже должна рассматривать его храбрость как образец, а не исключение, в борьбе за защиту меньшинств и за сохранение общественного права», - говорится в заявлении газеты.

Стрельба произошла во время мероприятия, приуроченного к празднованию Хануки. По данным полиции, погибли 16 человек, ещё около 40 получили ранения. Нападавшими оказались отец и сын. Один из них погиб на месте, второй находится в больнице в тяжёлом состоянии.

#благотворительность #восстановление
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
