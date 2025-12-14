В холодное время года нашему телу приходится нелегко. Чтобы помочь себе лучше адаптироваться к зиме, важно скорректировать привычное расписание.

Зимой мы обычно обновляем гардероб: достаем зимнюю куртку, теплую шапку и варежки. Однако многие привычки также нуждаются в обновлении.

По мнению доцента кафедры спортивного питания и физических упражнений в Университете Лимерика Кэтрин Нортон, в холодное время года очень важно изменить время, когда вы привыкли ужинать. И на то есть веская причина.

Настройка внутренних часов

Когда за окном темно и холодно, соблазн побаловать себя поздним приемом пищи после работы велик.

Однако, если вы хотите оставаться здоровым и активным, лучше сделать наоборот. Как отмечает Нортон, зимой есть смысл передвинуть время ужина на более ранние часы.

Это необходимо для поддержания внутреннего циркадного ритма. Он играет очень важную роль в том, как будет работать наше пищеварение и какую цифру вы в итоге увидите на весах.

Эксперт советует заканчивать ужин в идеале в период между 17:30 и 19:00. Эти значения могут показаться невыполнимыми для тех, кто работает допоздна и долго добирается до дома.

В этом случае Нортон рекомендует завершать последний прием пищи хотя бы за 2-3 часа до отхода ко сну, пишет издание Daily Mail.

Что говорит наука

Множество исследований подтверждают мнение о вреде поздних ужинов. Например, ученые выяснили: у людей, привыкших ужинать в 10 часов вечера, уровень сахара в крови повышается на 20% больше, а жира сжигается на 10% меньше, чем у тех, кто последний раз ест на 4 часа раньше.

Кроме того, исследователи связывают прием пищи непосредственно перед сном с повышенным риском ожирения и диабета второго типа.

Впрочем, если в конкретный день у вас никак не получается запланировать ужин пораньше, ложиться спать голодным все-таки не стоит.

«Главное — это осознанность: нужно делать выбор в пользу своего здоровья, а не следовать жестким правилам, которые вызывают стресс. Самый здоровый ритм — это тот, который соответствует вашим биологическим особенностям и образу жизни», — отмечает Нортон.

В первую очередь внести коррективы в привычное расписание стоит тем, кто просыпается вялым, плохо спит и чувствует тяжесть в животе. Возможно, причина этих проблем скрывается как раз в слишком поздних ужинах.

Кроме того, выбор конкретных продуктов для ужина тоже имеет важное значение. Конечно, если вы питались чем попало весь день, последний прием пищи хочется сделать плотным и сытным. Однако врачи и эксперты по питанию все-таки рекомендуют сделать выбор в пользу более легких блюд.