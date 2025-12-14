Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Врач назвала точное время, когда нужно ужинать зимой 0 581

Люблю!
Дата публикации: 14.12.2025
Doctorpiter
Изображение к статье: Врач назвала точное время, когда нужно ужинать зимой

В холодное время года нашему телу приходится нелегко. Чтобы помочь себе лучше адаптироваться к зиме, важно скорректировать привычное расписание.

Зимой мы обычно обновляем гардероб: достаем зимнюю куртку, теплую шапку и варежки. Однако многие привычки также нуждаются в обновлении.

По мнению доцента кафедры спортивного питания и физических упражнений в Университете Лимерика Кэтрин Нортон, в холодное время года очень важно изменить время, когда вы привыкли ужинать. И на то есть веская причина.

Настройка внутренних часов

Когда за окном темно и холодно, соблазн побаловать себя поздним приемом пищи после работы велик.

Однако, если вы хотите оставаться здоровым и активным, лучше сделать наоборот. Как отмечает Нортон, зимой есть смысл передвинуть время ужина на более ранние часы.

Это необходимо для поддержания внутреннего циркадного ритма. Он играет очень важную роль в том, как будет работать наше пищеварение и какую цифру вы в итоге увидите на весах.

Эксперт советует заканчивать ужин в идеале в период между 17:30 и 19:00. Эти значения могут показаться невыполнимыми для тех, кто работает допоздна и долго добирается до дома.

В этом случае Нортон рекомендует завершать последний прием пищи хотя бы за 2-3 часа до отхода ко сну, пишет издание Daily Mail.

Что говорит наука

Множество исследований подтверждают мнение о вреде поздних ужинов. Например, ученые выяснили: у людей, привыкших ужинать в 10 часов вечера, уровень сахара в крови повышается на 20% больше, а жира сжигается на 10% меньше, чем у тех, кто последний раз ест на 4 часа раньше.

Кроме того, исследователи связывают прием пищи непосредственно перед сном с повышенным риском ожирения и диабета второго типа.

Впрочем, если в конкретный день у вас никак не получается запланировать ужин пораньше, ложиться спать голодным все-таки не стоит.

«Главное — это осознанность: нужно делать выбор в пользу своего здоровья, а не следовать жестким правилам, которые вызывают стресс. Самый здоровый ритм — это тот, который соответствует вашим биологическим особенностям и образу жизни», — отмечает Нортон.

В первую очередь внести коррективы в привычное расписание стоит тем, кто просыпается вялым, плохо спит и чувствует тяжесть в животе. Возможно, причина этих проблем скрывается как раз в слишком поздних ужинах.

Кроме того, выбор конкретных продуктов для ужина тоже имеет важное значение. Конечно, если вы питались чем попало весь день, последний прием пищи хочется сделать плотным и сытным. Однако врачи и эксперты по питанию все-таки рекомендуют сделать выбор в пользу более легких блюд.

Читайте нас также:
#зима #питание #ужин #ожирение #исследования #диабет #здоровье #еда
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
0
1
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Прозит! 4 главных мотива, зачем люди пьют алкоголь
Изображение к статье: Почему женщине жить одной проще, чем кажется
Изображение к статье: И голова, и шея: эти две черты характера заставляют человека страдать от хронической боли
Изображение к статье: 4 места в доме, куда не стоит ставить елку, чтобы не терять силы, здоровье и деньги

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Американский банк стал выдавать европейцам кредиты под залог автомобилей
В мире
Изображение к статье: Фото: www.visitventspils.com
Культура &
Изображение к статье: Предсказан год выхода Windows 12
Техно
Изображение к статье: Президент Латвии в Париже рекомендовал Макрону усилить давление на Путина
Политика
Изображение к статье: Испания выделила Украине миллиарды евро
В мире
Изображение к статье: Судьи заступились за вышку: жителям Огре не удалось избавиться от 60-метровой махины
ЧП и криминал
Изображение к статье: Американский банк стал выдавать европейцам кредиты под залог автомобилей
В мире
Изображение к статье: Фото: www.visitventspils.com
Культура &
Изображение к статье: Предсказан год выхода Windows 12
Техно

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео