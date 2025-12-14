Яблочный уксус содержит множество витаминов и минералов, включая натрий, кальций и железо. Регулярное его использование может положительно влиять на самочувствие, организм и внешний вид.
Польза для самочувствия
Яблочный уксус расщепляет белки на аминокислоты, которые помогают регулировать гормоны стресса. При этом образуется триптофан — предшественник серотонина, «гормона счастья». Поддержание нормального уровня серотонина помогает справляться с тревогой, депрессией и хроническим стрессом.
Влияние на организм
Уксус улучшает пищеварение, нормализует работу кишечника и ускоряет метаболизм, что способствует поддержанию веса. Разбавленный водой и принимаемый до еды, он может уменьшать изжогу и регулировать pH-уровень организма, особенно при высоком потреблении кофе, сладостей или алкоголя. Регулярное использование яблочного уксуса помогает поддерживать щелочную среду, благоприятную для здоровья клеток.
Красота и уход
Разбавленный уксус (не более 2,5%, в пропорции 1:1 с водой) можно использовать для ухода за кожей лица:
- Осветляет постакне и дезинфицирует воспаления
- Повышает эластичность и подтягивает кожу
- Снижает появление мимических морщин
Для волос уксус помогает поддерживать pH-баланс, делает пряди блестящими, очищает кожу головы и предотвращает перхоть. Нанесите раствор на влажные волосы, помассируйте, оставьте на несколько минут и смойте прохладной водой.
Яблочный уксус — простой и натуральный способ заботы о здоровье и красоте, который можно легко интегрировать в ежедневный уход.
Источник: golos
