Яблочный уксус содержит множество витаминов и минералов, включая натрий, кальций и железо. Регулярное его использование может положительно влиять на самочувствие, организм и внешний вид.

Польза для самочувствия

Яблочный уксус расщепляет белки на аминокислоты, которые помогают регулировать гормоны стресса. При этом образуется триптофан — предшественник серотонина, «гормона счастья». Поддержание нормального уровня серотонина помогает справляться с тревогой, депрессией и хроническим стрессом.

Влияние на организм

Уксус улучшает пищеварение, нормализует работу кишечника и ускоряет метаболизм, что способствует поддержанию веса. Разбавленный водой и принимаемый до еды, он может уменьшать изжогу и регулировать pH-уровень организма, особенно при высоком потреблении кофе, сладостей или алкоголя. Регулярное использование яблочного уксуса помогает поддерживать щелочную среду, благоприятную для здоровья клеток.

Красота и уход

Разбавленный уксус (не более 2,5%, в пропорции 1:1 с водой) можно использовать для ухода за кожей лица:

Осветляет постакне и дезинфицирует воспаления

Повышает эластичность и подтягивает кожу

Снижает появление мимических морщин

Для волос уксус помогает поддерживать pH-баланс, делает пряди блестящими, очищает кожу головы и предотвращает перхоть. Нанесите раствор на влажные волосы, помассируйте, оставьте на несколько минут и смойте прохладной водой.

Яблочный уксус — простой и натуральный способ заботы о здоровье и красоте, который можно легко интегрировать в ежедневный уход.

Источник: golos