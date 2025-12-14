Выходные - это особая атмосфера, где важны свет, детали и, конечно, вкусные мелочи. Фудблогер предлагает приготовить необычные бутерброды — простые, эстетичные и с большим количеством начинки.
Ингредиенты
- Багет — 1 шт.
- Слабосоленый лосось — 100 г
- Крем-сыр — 100 г
- Свежий огурец — 1 шт.
- Укроп — 1 пучок
- Красная икра — по вкусу
Приготовление
- Нарежьте багет порционными кусочками.
- Сделайте в каждом кусочке углубление — аккуратную выемку для начинки.
- Смажьте края кусочков маслом и запекайте 15 минут при 200°C до золотистой корочки.
- Нарежьте слабосоленый лосось и огурец, мелко порубите укроп.
- Смешайте все с крем-сыром — получится нежная ароматная масса.
- Выложите начинку в углубления багета щедро.
- Сверху добавьте икру и маленькую веточку укропа.
Советы
- Можно заменить крем-сыр на сливочный с травами или добавить несколько капель лимонного сока.
- Важна красивая подача: даже обычный багет станет звездой стола.
