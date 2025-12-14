Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Необычные бутерброды: как удивить гостей простой закуской 0 343

Люблю!
Дата публикации: 14.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Необычные бутерброды: как удивить гостей простой закуской

Выходные - это особая атмосфера, где важны свет, детали и, конечно, вкусные мелочи. Фудблогер предлагает приготовить необычные бутерброды — простые, эстетичные и с большим количеством начинки.

Ингредиенты

  • Багет — 1 шт.
  • Слабосоленый лосось — 100 г
  • Крем-сыр — 100 г
  • Свежий огурец — 1 шт.
  • Укроп — 1 пучок
  • Красная икра — по вкусу

Приготовление

  1. Нарежьте багет порционными кусочками.
  2. Сделайте в каждом кусочке углубление — аккуратную выемку для начинки.
  3. Смажьте края кусочков маслом и запекайте 15 минут при 200°C до золотистой корочки.
  4. Нарежьте слабосоленый лосось и огурец, мелко порубите укроп.
  5. Смешайте все с крем-сыром — получится нежная ароматная масса.
  6. Выложите начинку в углубления багета щедро.
  7. Сверху добавьте икру и маленькую веточку укропа.

Советы

  • Можно заменить крем-сыр на сливочный с травами или добавить несколько капель лимонного сока.
  • Важна красивая подача: даже обычный багет станет звездой стола.

Источник: tsn.ua

Читайте нас также:
#кулинария #икра #лосось #еда
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Прозит! 4 главных мотива, зачем люди пьют алкоголь
Изображение к статье: Почему женщине жить одной проще, чем кажется
Изображение к статье: И голова, и шея: эти две черты характера заставляют человека страдать от хронической боли
Изображение к статье: 4 места в доме, куда не стоит ставить елку, чтобы не терять силы, здоровье и деньги

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Американский банк стал выдавать европейцам кредиты под залог автомобилей
В мире
Изображение к статье: Фото: www.visitventspils.com
Культура &
Изображение к статье: Предсказан год выхода Windows 12
Техно
Изображение к статье: Президент Латвии в Париже рекомендовал Макрону усилить давление на Путина
Политика
Изображение к статье: Испания выделила Украине миллиарды евро
В мире
Изображение к статье: Судьи заступились за вышку: жителям Огре не удалось избавиться от 60-метровой махины
ЧП и криминал
Изображение к статье: Американский банк стал выдавать европейцам кредиты под залог автомобилей
В мире
Изображение к статье: Фото: www.visitventspils.com
Культура &
Изображение к статье: Предсказан год выхода Windows 12
Техно

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео