12 вещей гардеробе, от которых стилисты советуют срочно избавиться 0 609

Люблю!
Дата публикации: 14.12.2025
1001sovet
Изображение к статье: 12 вещей гардеробе, от которых стилисты советуют срочно избавиться

Как и макияж, ваш стиль одежды должен соответствовать возрасту и меняться с годами. Та любимая блузка, идеально сидящая на вас десять лет назад, сегодня может полностью испортить образ. Она способна добавить лишних килограммов и сделать вас старше, чем вы на самом деле.

Модные эксперты советуют исключить (или носить крайне редко) такие 12 вещей из вашего гардероба, чтобы выглядеть моложе и элегантнее.

Колготки в сетку

Кружевные или колготки с узорами подходят только для фотосессий или модных показов. В повседневной жизни они выглядят слишком провокационно и могут прибавить лишние годы.

Совет: выбирайте однотонные колготы без декора — они придадут элегантность и утонченность.

Блузки с рукавами «летающая мышь»

Такие модели выглядят только на стройных девушек. Если ваша фигура другая, широкая ткань под руками зрительно увеличивает объем.

Совет: выбирайте блузки без широких рукавов и клапанов в правильном размере.

«Мешковатая» одежда

Свободные фасоны нарушают пропорции, прячут силуэт и делают образ старше.

Совет: носите платья и костюмы, подчеркивающие линии тела. Короткий жакет поможет акцентировать талию.

Одежда из тисненых или экзотических материалов

Блузки с пайетками или прозрачные брюки хотя и выглядят ярко, но старят и сложны в комбинировании.

Совет: выбирайте простые, качественные ткани, не портящие фигуру.

Стразы, принты и яркие украшения

Одежда из прозрачных тканей, стразов или сердечек добавляет лет и создает нелепый образ.

Совет: отдавайте предпочтение минималистичным деталям и аксессуарам, соответствующим вашему стилю.

«Милые» принты и слоганы

Яркие принты и веселые надписи быстро выходят из моды и старят образ.

Совет: выбирайте однотонные футболки с лаконичным дизайном, классическую и элегантную одежду, которая выдерживает время.

Одежда в землистых тонах

Серые, оливковые, темно-желтые и коричневые цвета не подходят всем и подчеркивают морщинки.

Совет: замените телесные, кофейные или нейтральные оттенки.

Одежда «как из дивана или штор»

Старомодные ткани и принты делают образ крайне устаревшим.

Совет: выбирайте простые классические вещи без принтов и излишнего декора.

Очень большие и теплые шапки

Массивные аксессуары с декором выглядят неуклюже и придают лет.

Совет: носите вязаные шапки с четкой формой или с помпоном без стразов и украшений.

Ожерелья из жемчуга и больших камней

Чем больше — тем лучше? На самом деле большой жемчуг и громоздкие камни старят.

Совет: выбирайте маленький жемчуг или подвески, как у звезд стиля.

Неправильно подобранный деловой костюм

Бездушные темные костюмы скрывают фигуру и прибавляют возрасту.

Совет: жакеты, юбки и брюки должны повторять линии тела, комбинируйте светлые и темные оттенки свежего образа.

Одежда с чрезмерными украшениями

Ремешки, пуговицы, карманы и лишние детали были модными 30 лет назад, теперь прибавляют лет.

Совет: замените простые рубашки и современные силуэты для современного и привлекательного вида.

#мода #возраст #одежда #стиль #красота #советы #гардероб #мода советы стиль
