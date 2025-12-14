Как и макияж, ваш стиль одежды должен соответствовать возрасту и меняться с годами. Та любимая блузка, идеально сидящая на вас десять лет назад, сегодня может полностью испортить образ. Она способна добавить лишних килограммов и сделать вас старше, чем вы на самом деле.
Модные эксперты советуют исключить (или носить крайне редко) такие 12 вещей из вашего гардероба, чтобы выглядеть моложе и элегантнее.
Колготки в сетку
Кружевные или колготки с узорами подходят только для фотосессий или модных показов. В повседневной жизни они выглядят слишком провокационно и могут прибавить лишние годы.
Совет: выбирайте однотонные колготы без декора — они придадут элегантность и утонченность.
Блузки с рукавами «летающая мышь»
Такие модели выглядят только на стройных девушек. Если ваша фигура другая, широкая ткань под руками зрительно увеличивает объем.
Совет: выбирайте блузки без широких рукавов и клапанов в правильном размере.
«Мешковатая» одежда
Свободные фасоны нарушают пропорции, прячут силуэт и делают образ старше.
Совет: носите платья и костюмы, подчеркивающие линии тела. Короткий жакет поможет акцентировать талию.
Одежда из тисненых или экзотических материалов
Блузки с пайетками или прозрачные брюки хотя и выглядят ярко, но старят и сложны в комбинировании.
Совет: выбирайте простые, качественные ткани, не портящие фигуру.
Стразы, принты и яркие украшения
Одежда из прозрачных тканей, стразов или сердечек добавляет лет и создает нелепый образ.
Совет: отдавайте предпочтение минималистичным деталям и аксессуарам, соответствующим вашему стилю.
«Милые» принты и слоганы
Яркие принты и веселые надписи быстро выходят из моды и старят образ.
Совет: выбирайте однотонные футболки с лаконичным дизайном, классическую и элегантную одежду, которая выдерживает время.
Одежда в землистых тонах
Серые, оливковые, темно-желтые и коричневые цвета не подходят всем и подчеркивают морщинки.
Совет: замените телесные, кофейные или нейтральные оттенки.
Одежда «как из дивана или штор»
Старомодные ткани и принты делают образ крайне устаревшим.
Совет: выбирайте простые классические вещи без принтов и излишнего декора.
Очень большие и теплые шапки
Массивные аксессуары с декором выглядят неуклюже и придают лет.
Совет: носите вязаные шапки с четкой формой или с помпоном без стразов и украшений.
Ожерелья из жемчуга и больших камней
Чем больше — тем лучше? На самом деле большой жемчуг и громоздкие камни старят.
Совет: выбирайте маленький жемчуг или подвески, как у звезд стиля.
Неправильно подобранный деловой костюм
Бездушные темные костюмы скрывают фигуру и прибавляют возрасту.
Совет: жакеты, юбки и брюки должны повторять линии тела, комбинируйте светлые и темные оттенки свежего образа.
Одежда с чрезмерными украшениями
Ремешки, пуговицы, карманы и лишние детали были модными 30 лет назад, теперь прибавляют лет.
Совет: замените простые рубашки и современные силуэты для современного и привлекательного вида.
