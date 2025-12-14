Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Уставшие надпочечники и дефициты: что делает нас метеозависимыми 0 218

Люблю!
Дата публикации: 14.12.2025
Doctorpiter
Изображение к статье: Уставшие надпочечники и дефициты: что делает нас метеозависимыми
ФОТО: Freepik

Про метеочувствительность слышал каждый, а многие испытывают ее регулярно на себе. Но почему одним скачки температуры, давления и влажности на улице нипочем, а другим из-за них реально плохо?

Есть люди, которые по своему самочувствию могут давать прогноз погоды не хуже синоптиков. Например, надвигающуюся грозу или дождь. Некоторых недомогание настигает уже в процессе капризов природы. А кто-то реагирует именно на смену сезонов. Все эти люди страдают так называемой метеозависимостью, которая может проявляться у каждого по-своему. Среди частых симптомов называют:

  • головные боли;

  • слабость;

  • апатию;

  • сонливость или, наоборот, тревожность;

  • скачки давления;

  • головокружения;

  • обострение хронических заболеваний.

Как говорит кандидат медицинских наук Ирина Баранова, проблемы со здоровьем из-за погоды — не просто внушение или психосоматика, а настоящая реакция организма на окружающую среду. Но если в норме наше тело умеет адаптироваться к изменениям в природе, то при дефицитах и заболеваниях этот естественный механизм нарушается. И чем больше эти дефициты, тем сильнее человек будет реагировать.

«Если организм истощен, адаптационные механизмы не работают вообще и человеку плохо при любой перемене погоды. Нет энергии на перестройку, нет гибкости в регуляции давления, температуры, нервной системы. В таком состоянии даже незначительные изменения воспринимаются как катастрофа», — объясняет врач-терапевт в своем телеграм-канале.

Что это за дефициты

Ирина Баранова назвала пять частых причин, которые приводят к развитию болезненной реакции на погоду.

Истощение надпочечников. Именно надпочечники и кортизол (гормон стресса) регулируют адаптацию организма к изменениям. Если работа надпочечников нарушена, колебания давления и температуры начинают вызывать слабость, головокружения, апатию или тревожность.

Дефицит железа. При низком уровне ферритина в крови (этот показатель отражает запасы железа) организм становится чувствительным к изменению атмосферного давления, так как страдает доставка кислорода в ткани. Зачем сдавать анализ на ферритин даже при нормальном уровне гемоглобина, читайте ЗДЕСЬ.

Дисбаланс вегетативной нервной системы. Если симпатическая и парасимпатическая системы не работают в единой связке, любые колебания внешней среды могут вызывать скачки давления и пульса.

Нехватка магния, калия или натрия. Эти элементы отвечают в нашем организме за электролитный баланс, и при дефиците какого-то из них сосуды начинают хуже адаптироваться к смене погоды, возникают головокружение, аритмии и слабость.

Нарушение циркадных ритмов. На это влияют плохой сон, работа по ночам, недостаток естественного света. Все вместе это тоже делают организм более уязвимым к сезонным изменениям.

Что делать

Чтобы меньше реагировать на природные капризы, от которых все равно никуда не денешься, доктор советует обратить внимание на следующие меры.

  • Поддерживайте надпочечники. Им для нормальной работы нужны белки, жиры, витамины C, B5, магний.

  • Пейте достаточно воды. В любые дни, но особенно в периоды смены влажности и давления.

  • Следите за уровнем железа и электролитов — калия, натрия и магния.

  • Чаще выходите на улицу при дневном свете.

  • Соблюдайте режим сна.

  • Больше двигайтесь.

  • Попробуйте начать закаливание и контрастный душ.

Читайте нас также:
#медицина #погода #сон #метеозависимость #здоровье
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
1
1
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Прозит! 4 главных мотива, зачем люди пьют алкоголь
Изображение к статье: Почему женщине жить одной проще, чем кажется
Изображение к статье: И голова, и шея: эти две черты характера заставляют человека страдать от хронической боли
Изображение к статье: 4 места в доме, куда не стоит ставить елку, чтобы не терять силы, здоровье и деньги

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Фото: www.visitventspils.com
Культура &
Изображение к статье: Предсказан год выхода Windows 12
Техно
Изображение к статье: Президент Латвии в Париже рекомендовал Макрону усилить давление на Путина
Политика
Изображение к статье: Испания выделила Украине миллиарды евро
В мире
Изображение к статье: Судьи заступились за вышку: жителям Огре не удалось избавиться от 60-метровой махины
ЧП и криминал
Изображение к статье: Ливонские, армянские, немецкие: еще идут старинные часы
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Фото: www.visitventspils.com
Культура &
Изображение к статье: Предсказан год выхода Windows 12
Техно
Изображение к статье: Президент Латвии в Париже рекомендовал Макрону усилить давление на Путина
Политика

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео