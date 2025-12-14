Про метеочувствительность слышал каждый, а многие испытывают ее регулярно на себе. Но почему одним скачки температуры, давления и влажности на улице нипочем, а другим из-за них реально плохо?

Есть люди, которые по своему самочувствию могут давать прогноз погоды не хуже синоптиков. Например, надвигающуюся грозу или дождь. Некоторых недомогание настигает уже в процессе капризов природы. А кто-то реагирует именно на смену сезонов. Все эти люди страдают так называемой метеозависимостью, которая может проявляться у каждого по-своему. Среди частых симптомов называют:

головные боли;

слабость;

апатию;

сонливость или, наоборот, тревожность;

скачки давления;

головокружения;

обострение хронических заболеваний.

Как говорит кандидат медицинских наук Ирина Баранова, проблемы со здоровьем из-за погоды — не просто внушение или психосоматика, а настоящая реакция организма на окружающую среду. Но если в норме наше тело умеет адаптироваться к изменениям в природе, то при дефицитах и заболеваниях этот естественный механизм нарушается. И чем больше эти дефициты, тем сильнее человек будет реагировать.

«Если организм истощен, адаптационные механизмы не работают вообще и человеку плохо при любой перемене погоды. Нет энергии на перестройку, нет гибкости в регуляции давления, температуры, нервной системы. В таком состоянии даже незначительные изменения воспринимаются как катастрофа», — объясняет врач-терапевт в своем телеграм-канале.

Что это за дефициты

Ирина Баранова назвала пять частых причин, которые приводят к развитию болезненной реакции на погоду.

Истощение надпочечников. Именно надпочечники и кортизол (гормон стресса) регулируют адаптацию организма к изменениям. Если работа надпочечников нарушена, колебания давления и температуры начинают вызывать слабость, головокружения, апатию или тревожность.

Дефицит железа. При низком уровне ферритина в крови (этот показатель отражает запасы железа) организм становится чувствительным к изменению атмосферного давления, так как страдает доставка кислорода в ткани. Зачем сдавать анализ на ферритин даже при нормальном уровне гемоглобина, читайте ЗДЕСЬ.

Дисбаланс вегетативной нервной системы. Если симпатическая и парасимпатическая системы не работают в единой связке, любые колебания внешней среды могут вызывать скачки давления и пульса.

Нехватка магния, калия или натрия. Эти элементы отвечают в нашем организме за электролитный баланс, и при дефиците какого-то из них сосуды начинают хуже адаптироваться к смене погоды, возникают головокружение, аритмии и слабость.

Нарушение циркадных ритмов. На это влияют плохой сон, работа по ночам, недостаток естественного света. Все вместе это тоже делают организм более уязвимым к сезонным изменениям.

Что делать

Чтобы меньше реагировать на природные капризы, от которых все равно никуда не денешься, доктор советует обратить внимание на следующие меры.