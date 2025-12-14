Про метеочувствительность слышал каждый, а многие испытывают ее регулярно на себе. Но почему одним скачки температуры, давления и влажности на улице нипочем, а другим из-за них реально плохо?
Есть люди, которые по своему самочувствию могут давать прогноз погоды не хуже синоптиков. Например, надвигающуюся грозу или дождь. Некоторых недомогание настигает уже в процессе капризов природы. А кто-то реагирует именно на смену сезонов. Все эти люди страдают так называемой метеозависимостью, которая может проявляться у каждого по-своему. Среди частых симптомов называют:
-
головные боли;
-
слабость;
-
апатию;
-
сонливость или, наоборот, тревожность;
-
скачки давления;
-
головокружения;
-
обострение хронических заболеваний.
Как говорит кандидат медицинских наук Ирина Баранова, проблемы со здоровьем из-за погоды — не просто внушение или психосоматика, а настоящая реакция организма на окружающую среду. Но если в норме наше тело умеет адаптироваться к изменениям в природе, то при дефицитах и заболеваниях этот естественный механизм нарушается. И чем больше эти дефициты, тем сильнее человек будет реагировать.
«Если организм истощен, адаптационные механизмы не работают вообще и человеку плохо при любой перемене погоды. Нет энергии на перестройку, нет гибкости в регуляции давления, температуры, нервной системы. В таком состоянии даже незначительные изменения воспринимаются как катастрофа», — объясняет врач-терапевт в своем телеграм-канале.
Что это за дефициты
Ирина Баранова назвала пять частых причин, которые приводят к развитию болезненной реакции на погоду.
Истощение надпочечников. Именно надпочечники и кортизол (гормон стресса) регулируют адаптацию организма к изменениям. Если работа надпочечников нарушена, колебания давления и температуры начинают вызывать слабость, головокружения, апатию или тревожность.
Дефицит железа. При низком уровне ферритина в крови (этот показатель отражает запасы железа) организм становится чувствительным к изменению атмосферного давления, так как страдает доставка кислорода в ткани. Зачем сдавать анализ на ферритин даже при нормальном уровне гемоглобина, читайте ЗДЕСЬ.
Дисбаланс вегетативной нервной системы. Если симпатическая и парасимпатическая системы не работают в единой связке, любые колебания внешней среды могут вызывать скачки давления и пульса.
Нехватка магния, калия или натрия. Эти элементы отвечают в нашем организме за электролитный баланс, и при дефиците какого-то из них сосуды начинают хуже адаптироваться к смене погоды, возникают головокружение, аритмии и слабость.
Нарушение циркадных ритмов. На это влияют плохой сон, работа по ночам, недостаток естественного света. Все вместе это тоже делают организм более уязвимым к сезонным изменениям.
Что делать
Чтобы меньше реагировать на природные капризы, от которых все равно никуда не денешься, доктор советует обратить внимание на следующие меры.
-
Поддерживайте надпочечники. Им для нормальной работы нужны белки, жиры, витамины C, B5, магний.
-
Пейте достаточно воды. В любые дни, но особенно в периоды смены влажности и давления.
-
Следите за уровнем железа и электролитов — калия, натрия и магния.
-
Чаще выходите на улицу при дневном свете.
-
Соблюдайте режим сна.
-
Больше двигайтесь.
-
Попробуйте начать закаливание и контрастный душ.
