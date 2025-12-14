14 декабря во втором по величине городе Австралии — Сиднее двое мужчин расстреляли людей, собравшихся на мероприятие по случаю иудейского праздника Ханука на городском пляже Бонди. Трагедия унесла жизни 12 человек, около двух десятков получили ранения. Власти страны квалифицировали происшествие как теракт.

Комиссар штата Южный Уэльс Мал Лэньон заявил, что в автомобиле у нападавших также находилось взрывное устройство.

Первые сообщения о нападении появились в 18:00 по местному времени (09:00 по рижскому). Тогда сообщалось о хлопках и стрельбе по отдыхающим.

Вскоре после атаки в интернете начало распространяться видео с тем, как один из горожан без оружия обезвредил нападавшего с дробовиком. Им оказался 43-летний местный житель, владелец фруктового магазина Ахмед аль-Ахмед.

Обезоруженный стрелок отступил и позже был задержан полицией. Сам же Аль-Ахмед получил ранения в область живота. При этом доподлинно неизвестно, кто именно в него выстрелил.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху раскритиковал правительство Австралии вместе с его главой Энтони Албанезе после теракта. По его словам, еще задолго до атаки глава израильского кабмина направлял письмо своему австралийскому коллеге с обвинением разжигания «антисемитского конфликта», добавив, что Канберра поощряет «ненависть к евреям».

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер опубликовал пост с поздравлением и пожеланием еврейским общинам мира во время Хануки. Однако вскоре после сообщений о теракте его попросили «включить телевизор» и удалить обращение.