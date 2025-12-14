Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В Сиднее неизвестные расстреляли собравшихся на празднование Хануки 2 902

В мире
Дата публикации: 14.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Кадр из видео

Кадр из видео

14 декабря во втором по величине городе Австралии — Сиднее двое мужчин расстреляли людей, собравшихся на мероприятие по случаю иудейского праздника Ханука на городском пляже Бонди. Трагедия унесла жизни 12 человек, около двух десятков получили ранения. Власти страны квалифицировали происшествие как теракт.

Комиссар штата Южный Уэльс Мал Лэньон заявил, что в автомобиле у нападавших также находилось взрывное устройство.

Первые сообщения о нападении появились в 18:00 по местному времени (09:00 по рижскому). Тогда сообщалось о хлопках и стрельбе по отдыхающим.

Вскоре после атаки в интернете начало распространяться видео с тем, как один из горожан без оружия обезвредил нападавшего с дробовиком. Им оказался 43-летний местный житель, владелец фруктового магазина Ахмед аль-Ахмед.

Обезоруженный стрелок отступил и позже был задержан полицией. Сам же Аль-Ахмед получил ранения в область живота. При этом доподлинно неизвестно, кто именно в него выстрелил.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху раскритиковал правительство Австралии вместе с его главой Энтони Албанезе после теракта. По его словам, еще задолго до атаки глава израильского кабмина направлял письмо своему австралийскому коллеге с обвинением разжигания «антисемитского конфликта», добавив, что Канберра поощряет «ненависть к евреям».

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер опубликовал пост с поздравлением и пожеланием еврейским общинам мира во время Хануки. Однако вскоре после сообщений о теракте его попросили «включить телевизор» и удалить обращение.

×
Читайте нас также:
#полиция #антисемитизм #теракт #нападение
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
1
0

Оставить комментарий

(2)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Рыболовецкое судно в море
Изображение к статье: Дантист
Изображение к статье: авианосец США
Изображение к статье: Военные развертывают ракету "Искандер"

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно
Изображение к статье: Святой Николай
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Наша Латвия
Изображение к статье: Пурвциемская средняя школа Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео