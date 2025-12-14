Baltijas balss logotype
Что будет, если принимать ванну каждый день: 4 удивительных эффекта

Люблю!
Дата публикации: 14.12.2025
Doctorpiter
Изображение к статье: Что будет, если принимать ванну каждый день: 4 удивительных эффекта

Теплые вечерние ванны — это не только очень приятно, но и весьма полезно. Причем не только для физического, но и для ментального здоровья.

Люди принимают ванну не только ради чистоты. По мнению врачей, расслабляющий вечер в теплой воде может принести гораздо больше пользы для вашего физического и ментального здоровья.

Эффект от ванны, считают эксперты, можно в чем-то сравнить с воздействием бега на здоровье человека. А в некоторых случаях купания могут быть даже полезнее для сердца, нежели физические упражнения.

Вот что произойдет с вашим состоянием, если вы будете регулярно принимать ванны.

Сердце и сосуды станут здоровее

Ученые выяснили: привычка принимать ванну пять и более раз в неделю может помочь предотвратить сердечный приступ или инсульт.

Как узнали японские исследователи, регулярное принятие ванны с температурой воды 41 °C укрепляет сердце и снижает риск образования бляшек в артериях.

Когда вы погружаетесь в воду, кровь в вашем теле перенаправляется от ног и живота к сердцу. Кроме того, высокие температуры помогают снизить кровяное давление.

Как объясняет врач общей практики Масарата Джилани, разовое принятие горячей ванны может повысить частоту сердечных сокращений на 20–40 ударов в минуту. А регулярные купания помогают уменьшить жесткость артерий. Особенно это полезно для людей среднего и старшего возраста.

Уровень сахара снизится

Ученые Портсмутского провели эксперимент и попросили 14 добровольцев с диабетом второго типа погружаться в воду с температурой 40 °C на один час от восьми до десяти раз в течение двух недель.

Выяснилось, что такие водные процедуры позволяют эффективно улучшить чувствительность к инсулину, а это помогает регулировать уровень сахара в крови.

Как это работает? Когда ваше тело попадает в горячую воду, в нем высвобождаются белки теплового шока. Именно эти соединения снижают уровень сахара.

Последствия стресса растворятся

Теплая расслабляющая ванна после долгого дня отлично поднимает настроение. Однако у ученых есть данные, что теплая вода может эффективно помогать и при более серьезных ментальных проблемах.

Ученые из Германии решили проверить, какой эффект термальные ванны окажут на людей с диагностированной депрессией. 45 испытуемых поделили на две группы. Члены одной из них должны были дважды в неделю посещать термальные ванны, а участники второй — заниматься физическими упражнениями средней интенсивности.

Оказалось, что уровень депрессии у первой группы упал на шесть баллов. А вот у тех, кто «лечился» спортом — всего на три балла.

«Мы накапливаем в теле как физический, так и эмоциональный стресс, поэтому теплая ванна помогает нам расслабиться», — объясняет психотерапевт Сьюзи Мастертон.

Мышечная боль исчезнет

Теплая вода позволяет сбросить напряжения с мышц и усилить приток крови. В итоге мышцы расслабляются и меньше болят даже после сильных нагрузок. Поэтому ванна после интенсивной тренировки — настоящее спасение.

Кроме того, погружение в теплую воду поможет мышцам быстрее восстанавливаться. Вы будете меньше уставать и сможете эффективнее тренироваться, постоянно улучшая свой результат.

А еще теплые ванны облегчают состояние людей с артритом, пишет издание Daily Mail.

#сахар #депрессия #стресс #сердце #здоровье
