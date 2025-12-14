Премьер-министр Эстонии Кристен Михал в интервью Латвийскому телевидению заявил, что его страна не обсуждает возможностей вложения в латвийскую авиакомпанию airBaltic.

ЛТВ: – Короткий вопрос об airBaltic. Изменилось ли что-нибудь в отношении возможных инвестиций Эстонии в компанию? Я знаю, что на уровне министров транспорта велись обсуждения, поскольку, судя по финансовым отчетам, компании необходимы дополнительные средства.

Михал: – Новых переговоров не было — ни сегодня, ни в последние месяцы. Мы активно инвестируем в Таллинский аэропорт, а airBaltic является одним из крупнейших перевозчиков. Этими инвестициями мы стараемся удерживать аэропортовые сборы на как можно более низком уровне, что также помогает airBaltic снижать издержки.

Это идет на пользу как пассажирам, так и компаниям, которые летают из Таллина. На сегодняшнем заседании никаких новых предложений не обсуждалось.

ЛТВ: – А если бы компания прекратила существование — что это означало бы для Таллинского аэропорта? В Риге на нее приходится примерно половина пассажиров. Похожая ли ситуация в Эстонии?

Михал: – Я не знаю, насколько точна эта цифра, но в Таллине airBaltic составляет примерно четверть или треть пассажиропотока. Это крупнейший перевозчик. Я сам очень часто летаю airBaltic, мне нравится эта компания — она хорошо управляется, самолеты новые и в хорошем состоянии.

Я искренне надеюсь, что airBaltic продолжит успешно работать.