Картофельный кугель: хрустящая запеканка из простых продуктов 0 356

Люблю!
Дата публикации: 15.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Картофельный кугель: хрустящая запеканка из простых продуктов

Кугель — традиционное еврейское блюдо, рецепты которого появились много веков назад в Германии. Это запеканка или пирог круглой формы, обычно из картофеля, лапши или овощей. Даже из простых ингредиентов — картофеля, лука и яиц — получается невероятно вкусная запеканка с хрустящей корочкой и нежной серединкой.

Ингредиенты

  • Картофель для запекания — 1200 г
  • Лук репчатый — 150 г
  • Куриные яйца — 3 шт.
  • Соль — 1 ч.л.
  • Перец черный молотый — ½ ч.л.
  • Растительное масло — 6 ст.л.

Приготовление

  1. Картофель натрите на крупной терке, лук — на мелкой. Переложите овощи в дуршлаг над миской, слегка придавите ложкой, чтобы стекла лишняя жидкость.
  2. Взбейте яйца с солью и перцем до пышной пены, добавьте овощи и 2 ст.л. масла, тщательно перемешайте.
  3. Форму для запекания смажьте 2 ст.л. масла, переложите массу, разровняйте, сверху полейте оставшимся маслом.
  4. Разогрейте духовку до 180°C и запекайте 50 минут.
  5. Подавайте горячим со сметаной, зеленью или свежими овощами.

Источник: mediasole

#кулинария #картофель #еда
