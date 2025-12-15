Кугель — традиционное еврейское блюдо, рецепты которого появились много веков назад в Германии. Это запеканка или пирог круглой формы, обычно из картофеля, лапши или овощей. Даже из простых ингредиентов — картофеля, лука и яиц — получается невероятно вкусная запеканка с хрустящей корочкой и нежной серединкой.