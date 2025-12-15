Кугель — традиционное еврейское блюдо, рецепты которого появились много веков назад в Германии. Это запеканка или пирог круглой формы, обычно из картофеля, лапши или овощей. Даже из простых ингредиентов — картофеля, лука и яиц — получается невероятно вкусная запеканка с хрустящей корочкой и нежной серединкой.
Ингредиенты
- Картофель для запекания — 1200 г
- Лук репчатый — 150 г
- Куриные яйца — 3 шт.
- Соль — 1 ч.л.
- Перец черный молотый — ½ ч.л.
- Растительное масло — 6 ст.л.
Приготовление
- Картофель натрите на крупной терке, лук — на мелкой. Переложите овощи в дуршлаг над миской, слегка придавите ложкой, чтобы стекла лишняя жидкость.
- Взбейте яйца с солью и перцем до пышной пены, добавьте овощи и 2 ст.л. масла, тщательно перемешайте.
- Форму для запекания смажьте 2 ст.л. масла, переложите массу, разровняйте, сверху полейте оставшимся маслом.
- Разогрейте духовку до 180°C и запекайте 50 минут.
- Подавайте горячим со сметаной, зеленью или свежими овощами.
Источник: mediasole
