Уже через три недели жителей соседней Литвы ждет очень приятный новогодний подарок. Причем, что удивительно, в роли Дедушки Мороза выступило… правительство. Власти этой страны решили воспользоваться эстонским примером — правда, были учтены ошибки Эстонии и предлагаемая реформа будет более осторожной, чем у северных соседей.

Эстонский эксперимент

Еще в 2021-м году власти Эстонии решились на «дерзкий поступок» - жителям страны позволили изъять, при желании, разумеется, свои накопления во втором пенсионном уровне. Деньги можно было потратить на погашение кредитов и лизингов, а также других задолженностей, включая и налоговых, можно было использовать на лечение или даже оставить на банковском счету и… постепенно проедать. Многие эксперты — и в самой Эстонии, и за ее пределами, — и по сей день критикуют данное революционное решение.

Во-первых, потому, что это очень существенно подстегнуло инфляцию — вывод нескольких миллиардов евро стимулировало рост цен и на недвижимость, и на все товары и услуги. Во-вторых, это создало угрозу подрыва стабильности социальной и пенсионной систем.

В-третьих, далеко не все жители (в Латвии, конечно же, такая же ситуация) обладают финансовой грамотностью и возможность легко распорядиться значительной суммой денег затем может нанести этим же жителям огромный вред. Например, при выходе на пенсию они смогут рассчитывать только на «голую» пенсию по старости, поскольку накопительный счет уже ими же был опустошен ранее. В итоге пенсий просто не будет хватать на элементарные нужды и государству (точнее — самоуправлениям) нужно будет искать варианты, как этим людям помочь.

Можно забрать, но не все

Так или иначе, но Литва с 1-го января 2026-го года тоже открывает для жителей их же пенсионные накопления. Но с нюансами. Во-первых, если на накопительном счету скопились значительные суммы, то изъять можно будет не все, а лишь в пределах 25%. Всю сумму можно будет снять лишь в том случае, если деньги нужны будут на лечение при тяжелом заболевании. Если всю сумму будут снимать лица, не достигшие пенсионного возраста, то со снятых денег придется уплатить 3% налог. Если сумма накоплений не превышает 10 800 евро, то ее можно будет снять всю, но лишь в течении 2026-го и 2027-го годов. Также люди смогут добровольно выйти из системы 2-го пенсионного уровня.

Латвийские эксперты уже поспешили покритиковать соседей.

Эдгарс Вольскис, доктор экономики, эксперт по пенсиям:

"В Эстонии уже многие плюются по поводу того решения, поскольку поняли, что оно было ошибочным. И в Литве ни к чему хорошему это решение не приведет.

Я, конечно, не знаю, что у наших политиков в голове, дискуссии насчет второго пенсионного уровня наверняка будут и у нас, но я бы настоятельно советовал не идти по пути Литвы и Эстонии. Латвийскую пенсионную систему считают в мире одной из самых стабильных. Думаю, нам от этого "вымпела" отказываться не стоит".

Разумеется, у литовских политиков, принявших такое решение, были на то свои причины. Во-первых, популярность второго пенсионного уровня в Литве очень низка — жители не верят в эффективность этой системы: и в силу инфляции, «сжирающей» эти накопления, и в силу того, что львиная доля накоплений используется за пределами страны, то есть не вливается в литовскую экономику, и в силу того, что, увы, далеко не все доживают до пенсионного возраста, чтобы воспользоваться этими накоплениями.

Несколько слов о нашей системе

Но обратимся к нашей системе 2-го пенсионного уровня. Напомним, что ежемесячно на счет второго пенсионного уровня каждого работающего латвийца перечисляется 5% его брутто-зарплаты. Система начала действовать с 2001-го года и ее целью было создание работающими латвийцами (обязательные отчисления вводились для всех латвийцев в возрасте не моложе 30 лет) дополнительных пенсионных накоплений или, точнее, создание своего пенсионного капитала. Средствами второго пенсионного уровня управляют коммерческие банки и пенсионные финансовые учреждения, имеющие соответствующую лицензию.

Средства вкладываются в различные инвестиционные проекты — главным образом или почти всегда в проекты за рубежом. Правда, в последние годы по крайней мере консервативные планы прибыли не приносят, чаще всего — убытки. Тем не менее, определенную сумму по выходу на заслуженный отдых скопить можно и это увеличит пенсию латвийцев. Мы понимаем, что при скромных зарплатах у большинства работающих в Латвии, рассчитывать в старости на достойную пенсию не приходится.

Учесть ошибки соседей

По слухам, скоро дискуссии на тему, а не последовать ли нам примеру Эстонии и Литвы, начнутся и в латвийском правительстве. Видимо, и сеймовская оппозиция, особенно с учетом выборов, спать не будет и попытается сыграть на опережение — предложив свои изменения в Закон о фондированных пенсиях. Наверное, правы те эксперты, которые против того, чтобы позволить населению полностью изъять и свободного распоряжаться накоплениями второго пенсионного уровня. Это подстегнет и без того высокую инфляцию в Латвии, а главное — в итоге и навредит тем, кто просто сразу же «проест» эти деньги — например, купит машину или потратить эти накопления на путешествия и дорогую одежду.

Вероятно, можно рассмотреть возможность позволить жителям изъять какую-то часть накоплений, при этом изъять не просто для того, чтобы потратить на красивую жизнь, а с конкретной целью. Например, если действительно потребовалась операция или лечение (например, за рубежом), если нужно срочно погасить задолженность по ипотеке, возникшей по объективной причине (резкое снижение доходов), или на оплату учебы (свою или детей), или в качестве первого взноса на получение ипотеки на единственное жилье. При таком разумном подходе вряд ли случится эпидемия инфляции или подрыв пенсионной системы.

В любом случае, независимо от того, последуем ли мы примеру балтийских соседей, вопрос об эффективном использовании накоплений 2-го уровня, остается актуальным. Лишь мизерная часть этих накоплений вкладывается в латвийскую экономику, а рынок капитала вообще не чувствует наличия этих средств. Что же касается радикального решения — о праве изъять накопления еще до достижения пенсионного возраста, — то едва ли оно будет принято в ближайшее время. Хотя в преддверии выборов у политиков может и возникнуть соблазн поторопиться…