Ливонские, армянские, немецкие: еще идут старинные часы

Дата публикации: 15.12.2025
В Рижской церкви Святого Петра торжественно открыт восстановленный церковный часы. После перерыва в несколько десятилетий они вновь показывают точное время на башне самого высокого храма Риги.

Часы Рижской церкви Святого Петра были первыми публичными в Риге. Вместе с ними в определённые часы звучал рабочий колокол — звуковой сигнал, который сообщал всему городу о начале и окончании рабочего дня и являлся важным элементом общественного порядка.

Работы по восстановлению часов выполнил один из ведущих производителей часовых механизмов Германии. Новый часовой механизм показывает точное время на всех четырёх циферблатах башни, используя европейский сигнал точного времени, который принимается антенной и передаётся на четыре отдельных механизма.

История часов Рижской церкви Святого Петра тесно связана с судьбой самого храма. В 1941 году во время войны часовой механизм вместе с церковными колоколами был уничтожен.

В советские годы на его месте был установлен механизм, изготовленный на Армянском часовом комбинате, у которого впоследствии возникли различные технические проблемы.

Теперь в башне установлен немецкий механизм, сочетающий лучшие традиции производства часовых механизмов и высокую точность. В будущем к новому часовому механизму планируется добавить колокольный звон каждый час или полчаса, однако для этого потребуются дополнительные средства, которые предполагается привлечь за счёт пожертвований.

Часовой механизм, использовавшийся в советский период, планируется отреставрировать и после обновления помещений башни выставить для осмотра.

Церковь Святого Петра — самая высокая церковь Риги, выдающийся архитектурный памятник государственного значения в готическом стиле XIII века, а также колыбель Реформации не только в Латвии, но и во всей Ливонии. До 2022 года храм находился в управлении Рижской думы. В марте 2022 года отдан его историческому владельцу — фонду Латвийской Евангелическо-лютеранской церкви и Немецкой общины Святого Петра. В настоящее время в церкви ведутся масштабные реставрационные работы.

#история #церковь #Латвия #технологии #архитектура #часы #Германия
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
