«А теперь мы идем к вам!» Мошенники выдают себя за работников Rīgas ūdens

Дата публикации: 15.12.2025
ФОТО: LETA

Мошенники выдают себя за работников "Rīgas ūdens" и пытаются договориться о замене счетчика воды с целью обмануть жителей Риги, чтобы "развести" их на деньги.

ООО "Rīgas ūdens" получило информацию о случаях, когда неизвестные лица, выдавая себя за работников предприятия, пытаются по телефону договориться о якобы запланированной замене или проверке счетчиков воды, сообщили агентству ЛЕТА на предприятии.

"Rīgas ūdens" находится в контакте с соответствующими органами и призывает людей быть бдительными и критически оценивать любые просьбы о предоставлении персональных данных, в том числе персональных кодов или банковских реквизитов, поступающие во время звонков.

"Rīgas ūdens" напоминает, что сотрудники предприятия не проводят никаких действий в квартирах, в том числе не меняют и не проверяют установленные в квартирах счетчики воды.

В настоящее время компания реализует проект телеметрии, в рамках которого на входные счетчики постепенно устанавливаются устройства дистанционного считывания, обеспечивающие автоматическое считывание данных о потреблении воды. Ответственность за учет и управление квартирными счетчиками по-прежнему лежит на владельцах квартир.

Если кому-либо поступает подобный звонок или возникают сомнения в его подлинности, "Rīgas ūdens" рекомендует немедленно прервать звонок и обратиться в центр обслуживания клиентов предприятия по телефону 8000 2122.

#счетчики #Ригас Уденс #мошенничество #безопасность #обман #вода
