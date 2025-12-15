Граждане Украины в Латвии смогут бесплатно пользоваться своими сим-картами. Если они не из Луганска 1 1021

Наша Латвия
Дата публикации: 15.12.2025
В скором времени граждане Украины смогут пользоваться своими сим-картами на территории ЕС без каких-либо доплат, по своим домашним тарифам.

Уже с 1 января Украина присоединяется к общеевропейским правилам роуминга, которые действуют в ЕС по принципу "роуминг как дома". Это означает, что дополнительные сборы за мобильную связь и Интернет в поездках по Европе, в том числе Латвии, с граждан Украины взиматься не будут. Такие же правила действуют для жителей Латвии, когда они приезжают в другие страны ЕС.

Граждане Украины, которые путешествуют по странам Евросоюза или временно живут там, смогут пользоваться своими украинскими тарифами без доплат – звонить, отправлять сообщения и выходить в Интернет на тех же условиях, что и дома. Аналогичные правила будут действовать и для граждан ЕС, которые находятся в Украине.

В Германии внедрение новшеств уже началось. Оператор Vodafone первым объявил об этом, уточнив, что перейдет на новые правила с 16 декабря. Deutsche Telekom и O2 планируют запустить их с 1 января или сразу после вступления регламента в силу. Таким образом, Германия станет одной из первых стран, где украинцы смогут на практике воспользоваться новыми правилами.

Важно, что соглашение касается только украинских операторов связи, а на оккупированные Россией территории Украины эти правила не распространяются. Вместе с Украиной к новому формату роуминга подключается и Молдова, которая также движется в сторону Евросоюза.

Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
