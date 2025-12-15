Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Способствуя эффективности и устойчивости, Mēness aptieka первой в Латвии вводит электронные ценники в аптеках 1 684

Наша Латвия
Дата публикации: 15.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Способствуя эффективности и устойчивости, Mēness aptieka первой в Латвии вводит электронные ценники в аптеках

Уже в пяти Mēness aptieka, обслуживающих большое количество жителей в Риге и Елгаве, введено современное и удобное решение — электронные ценники. Это значительно разгружает работу специалистов фармацевтики, создавая возможность больше времени уделять фармацевтическому уходу и разговору с пациентом, а также оптимизирует расходование ресурсов в направлении устойчивого развития.

Непрерывно модернизируя услуги и развивая различные инновации для удобства клиентов и работников, Mēness aptieka первой в Латвии начала введение электронных ценников в аптеках Латвии.

«Главная и всегда актуальная задача аптек — обеспечить клиентов необходимыми лекарствами и предоставить качественную фармацевтическую консультацию. В динамичном процессе работы аптек электронные ценники станут значительным облегчением в рабочих буднях фармацевтов и организации труда. Ручная замена ценников требует рабочих часов, поэтому мы удовлетворены тем, что в ряде аптек мы нашли возможность ввести электронные ценники, тем самым предоставив нашим фармацевтам возможность больше времени уделять разговору и заботе о здоровье населения. Также это технологическое решение существенно оптимизирует использование ресурсов и уменьшает объем отходов. Поэтому мы удовлетворены еще одним шагом навстречу более современной, устойчивой, более удобной для клиентов и фармацевтических специалистов аптечной среде», — рассказывает фармацевт, член правления Mēness aptieka Елена Петришина.

В отличие от бумажных ценников, преимущество электронных — возможность обновлять цены в цифровом виде, обеспечивая точное, быстрое и эффективное управление ценами. В то же время это решение является важным шагом в политике устойчивого развития предприятия — чтобы сократить потребление бумаги и печатных ресурсов, а также уменьшить объем связанных с этим отходов.

Потребность в регулярной смене ценников в аптеке определяется несколькими факторами — как потребностями и спросом клиентов в соответствии с сезонностью, так и поступлением новых продуктов на полки аптеки и особыми ежемесячными предложениями. Например, в зимний период для удобства клиентов на переднем плане в аптеке находятся продукты для укрепления иммунитета, лечения симптомов простуды, а летом выше спрос на различные средства защиты от солнечных ожогов. Электронные ценники значительно облегчают работу, обеспечивая непрерывную, быструю и точную настройку цен в соответствии с актуальными потребностями клиентов.

Одной из первых аптек, где сейчас уже доступны новые ценники, стала круглосуточная Mēness aptieka «Kamēlija», которая в начале года пережила значительную реконструкцию, пробудившую ее исторический концепт в новом, современном облике. Электронные ценники введены также в Mēness aptieka в торговых центрах Origo и Akropole Alfa, в аптеках на ул. Кр. Валдемара, 112 в Риге и на ул. Католю, 18 в Елгаве. Продолжая целенаправленные улучшения для эффективности процессов, в следующем году решение электронных ценников планируется ввести и в других Mēness aptieka.

×
Читайте нас также:
#медицина #Латвия
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
0
2
2
0
2
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Эдвардс Крустс
Изображение к статье: Премьер Латвии Эвика Силиня
Изображение к статье: Новый корпус больницы Страдиня
Изображение к статье: Скульптурная группа в парке

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно
Изображение к статье: Святой Николай
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Наша Латвия
Изображение к статье: Пурвциемская средняя школа Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео