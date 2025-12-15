Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Вентспилсский Дигитальный центр приглашает принять участие в Мастерской гномов 0 45

Культура &
Дата публикации: 15.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Фото: www.visitventspils.com

Фото: www.visitventspils.com

Вентспилсский Дигитальный центр приглашает семьи с детьми дошкольного возраста завершить 2025 год звуковыми, образовательными и творческими занятиями в мастерской «Маленькие музыканты и умные устройства». На занятиях дети вместе с родителями и гномами узнают, как звучит мир в Рождество и зимой, а также сами будут создавать музыку и создавать звуки с помощью планшетов, телефонов и других цифровых устройств.

Детей дошкольного возраста (4–6 лет) приглашают принять участие в мастер-классе гномов «Маленькие музыканты и умные устройства» вместе со взрослыми (родителями, бабушками, дедушками, нянями, старшими братьями и сестрами). Мастер-класс состоится во вторник, 30 декабря, с 10:30 до 12:00 в Вентспилсском цифровом центре по адресу: ул. Акменю, 3. Зарегистрироваться на мастер-класс можно, заполнив форму: www.adre.se/anketarukiunmuzika.

В мастерской дети будут выполнять различные задания вместе с гномами и родителями, например, искать и открывать звуки в окружающем мире и превращать их в ритмы и мелодии, опробовать простые и забавные музыкальные приложения на смарт-устройствах, а в конце все вместе создадут общую музыкальную историю.

Читайте нас также:
#образование #культура #музыка #технологии #дети
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Фото: www.spikeri.lv
Изображение к статье: Юра Борисов снимется в новом фильме Луки Гуаданьино
Изображение к статье: Фото: www.visitdaugavpils.lv
Изображение к статье: «Убежище для единорога»: текстильные работы Георга Баркана

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: На полях Поднебесной эффективно работает техника. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: В гибели Роба Райнера и его жены полиция проверяет причастность их сына
Lifenews
Изображение к статье: Не только черный: самые интересные цветовые сочетания этой зимы
Люблю!
Изображение к статье: Rail Baltica дорожает: даже сокращение шумозащит, мостов и туннелей не спасает бюджет
Политика
Изображение к статье: Жители пустыни живут по своим правилам. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: Сказка «Новогодний переполох»: старые герои на новый лад
Культура &
Изображение к статье: На полях Поднебесной эффективно работает техника. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: В гибели Роба Райнера и его жены полиция проверяет причастность их сына
Lifenews
Изображение к статье: Не только черный: самые интересные цветовые сочетания этой зимы
Люблю!

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео