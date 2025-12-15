Вентспилсский Дигитальный центр приглашает семьи с детьми дошкольного возраста завершить 2025 год звуковыми, образовательными и творческими занятиями в мастерской «Маленькие музыканты и умные устройства». На занятиях дети вместе с родителями и гномами узнают, как звучит мир в Рождество и зимой, а также сами будут создавать музыку и создавать звуки с помощью планшетов, телефонов и других цифровых устройств.

Детей дошкольного возраста (4–6 лет) приглашают принять участие в мастер-классе гномов «Маленькие музыканты и умные устройства» вместе со взрослыми (родителями, бабушками, дедушками, нянями, старшими братьями и сестрами). Мастер-класс состоится во вторник, 30 декабря, с 10:30 до 12:00 в Вентспилсском цифровом центре по адресу: ул. Акменю, 3. Зарегистрироваться на мастер-класс можно, заполнив форму: www.adre.se/anketarukiunmuzika.

В мастерской дети будут выполнять различные задания вместе с гномами и родителями, например, искать и открывать звуки в окружающем мире и превращать их в ритмы и мелодии, опробовать простые и забавные музыкальные приложения на смарт-устройствах, а в конце все вместе создадут общую музыкальную историю.