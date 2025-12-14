В новогодние каникулы мы любим укрыться пледом и пересматривать знакомые фильмы, доедая салаты, которые остались после праздника. Например, «Ирония судьбы» и «Один дома» — это классика у нас. А что обычно смотрят в это время в других странах? Собрали популярные фильмы — от семейных комедий до трогательных драм.

Велибритания

"Реальная любовь"

В фильме переплетаются девять историй любви и дружбы, герои которых ищут свое счастье накануне Рождества в Лондоне. Здесь найдутся и нежные признания, и трогательные сюрпризы, и курьезные ситуации. «Реальная любовь» — теплая, искренняя история о том, что любовь бывает разной, но именно она наполняет наши праздники и жизни смыслом

Италия

"Рождественские каникулы"

Классическая итальянская комедия 1983 года погружает зрителей в праздничную атмосферу курортного городка в Альпах. В центре сюжета — встречи и нелепые ситуации, происходящие с двумя итальянскими семьями, которые оказались соседями на отдыхе

США

"Эта замечательная жизнь"

В канун Рождества Джордж Бейли решает, что его жизнь — череда неудач и несбывшихся надежд. В отчаянии он собирается прыгнуть с моста, считая, что миру будет лучше без него. На помощь приходит ангел-хранитель Кларенс. Он показывает Джорджу, как изменилась бы жизнь близких и всего городка, если бы его не было. Фильм напоминает, что даже самые скромные поступки могут оставить глубокий след в жизни других

Австралия

"Эльф"

Бадди с детства жил среди эльфов на Северном полюсе, не зная, что он человек. Став взрослым и узнав правду о своем происхождении, он отправляется в Нью-Йорк на поиски родного отца, но мир людей оказывается не таким, как он представлял. Добрая американская комедия о том, как детская наивность побеждает грубый взрослый мир, стала одним из самых популярных рождественских фильмов в Австралии

Норвегия

"Три орешка для Золушки"

Чехословацкая сказка 1973 года полюбилась зрителям по всей Европе и стала традиционным рождественским фильмом. Но почему-то особенную славу получила в Норвегии — там даже сняли ремейк. Картина рассказывает историю Золушки, но в этой версии она гораздо более независимая и смелая: ловко обращается с луком, не ждет феи-крестной и находит собственный путь к счастью. Вместо волшебной палочки ей помогают три загадочных орешка

Франция

"Дед Мороз — отморозок"

Сюжет разворачивается вокруг волонтеров парижской службы поддержки, которые пытаются помочь одиноким и нуждающимся на Рождество. Их благие намерения идут наперекосяк, когда в офис начинают стекаться странные и эксцентричные персонажи, включая агрессивного уличного Деда Мороза и его подругу. Киноистория одной хаотичной ночи наполнена чередой нелепых событий и харизматичными героями

Япония

"Кошмар перед Рождеством"

Сюжет мультфильма начинается в мрачном и таинственном Хеллоуинтауне, где живет Джек Скеллингтон — король тыкв, уставший от однообразных праздников, наполненных страхами и ужасами. Однажды он попадает в Рождественский город и очаровывается атмосферой радости и тепла. Джек пытается привнести рождественский дух и в свой городок, но его попытки вызывают лишь хаос и комичные недоразумения

Канада

"Рождественские каникулы"

В центре сюжета — семейство Гризвольдов, которое отчаянно пытается устроить идеальное Рождество. Главный герой Кларк хочет сделать праздник по-настоящему волшебным для своей семьи, но его старания приводят к целой череде неурядиц: от неполадок с рождественской иллюминацией до неожиданных гостей и бытовых разладов

Германия

"Девяностый день рождения, или Ужин на одного"

Короткий комедийный скетч 1963 года стал новогодней классикой в Германии и других европейских странах. 90-летняя мисс Софи устраивает ужин для давно ушедших друзей, а ее преданный дворецкий Джеймс исполняет роль каждого гостя, произнося тосты и поднимая бокал за них. С каждым тостом Джеймс все сильнее пьянеет, что приводит к комичным ситуациям

Испания

"Большая семья"

Большая семья собирается вместе на Рождество. Подготовка к ужину становится испытанием для всех, ведь каждый член семьи по-своему видит, как должны проходить праздники. В фильме показаны забавные и нелепые ситуации, которые случаются, когда непохожие друг на друга родственники собираются под одной крышей