Квентин Тарантино назвал двадцатку лучших фильмов XXI века — в список вошёл «Чёрный ястреб» 0 132

Культура &
Дата публикации: 11.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Квентин Тарантино назвал двадцатку лучших фильмов XXI века — в список вошёл «Чёрный ястреб»

Американский режиссёр Квентин Тарантино раскрыл список из 20 лучших фильмов XXI века. В него вошли только те фильмы, которые оставили глубокий след в его голове.

Так, лучшим фильмом за последние 25 лет для Тарантино стал «Чёрный ястреб» — военная драма Ридли Скотта. Режиссёр сравнивает ленту с культовым «Апокалипсисом сегодня», который он с удовольствием пересматривает. Далее идёт «История игрушек 3: Большой побег» благодаря своей эмоциональной концовке, замыкает тройку «Трудности перевода» Софии Копполы.

В личный топ постановщика также вошли «Зодиак» Дэвида Финчера, боевик «Безумный Макс: Дорога ярости», спортивная драма «Человек, который изменил все» и другие картины.

20 лучших фильмов XXI века от Квентина Тарантино

  1. «Чёрный ястреб» (2001);

  2. «История игрушек: Большой побег» (2010);

  3. «Трудности перевода» (2003);

  4. «Дюнкерк» (2017);

  5. «Нефть» (2007);

  6. «Зодиак» (2007);

  7. «Неуправляемый» (2010);

  8. «Безумный Макс: Дорога ярости» (2015);

  9. «Зомби по имени Шон» (2004);

  10. «Полночь в Париже» (2011);

  11. «Королевская битва» (2000);

  12. «Очень плохие парни» (2013);

  13. «Чудаки» (2002);

  14. «Школа рока» (2003);

  15. «Страсти Христовы» (2004);

  16. «Изгнанные дьяволом» (2005);

  17. «Шоколад» (2008);

  18. «Человек, который изменил все» (2011);

  19. «Лихорадка» (2002);

  20. «Вестсайдская история» (2021).

#культура #фильмы
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
