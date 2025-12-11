Американский режиссёр Квентин Тарантино раскрыл список из 20 лучших фильмов XXI века. В него вошли только те фильмы, которые оставили глубокий след в его голове.
Так, лучшим фильмом за последние 25 лет для Тарантино стал «Чёрный ястреб» — военная драма Ридли Скотта. Режиссёр сравнивает ленту с культовым «Апокалипсисом сегодня», который он с удовольствием пересматривает. Далее идёт «История игрушек 3: Большой побег» благодаря своей эмоциональной концовке, замыкает тройку «Трудности перевода» Софии Копполы.
В личный топ постановщика также вошли «Зодиак» Дэвида Финчера, боевик «Безумный Макс: Дорога ярости», спортивная драма «Человек, который изменил все» и другие картины.
20 лучших фильмов XXI века от Квентина Тарантино
«Чёрный ястреб» (2001);
«История игрушек: Большой побег» (2010);
«Трудности перевода» (2003);
«Дюнкерк» (2017);
«Нефть» (2007);
«Зодиак» (2007);
«Неуправляемый» (2010);
«Безумный Макс: Дорога ярости» (2015);
«Зомби по имени Шон» (2004);
«Полночь в Париже» (2011);
«Королевская битва» (2000);
«Очень плохие парни» (2013);
«Чудаки» (2002);
«Школа рока» (2003);
«Страсти Христовы» (2004);
«Изгнанные дьяволом» (2005);
«Шоколад» (2008);
«Человек, который изменил все» (2011);
«Лихорадка» (2002);
«Вестсайдская история» (2021).
