Больницы и система здравоохранения должны быть готовы к геополитическим потрясениям - спикер Сейма 2 902

Политика
Дата публикации: 12.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Больницы и система здравоохранения должны быть готовы к геополитическим потрясениям - спикер Сейма

Больницы и система здравоохранения должны быть готовы к геополитическим потрясениям, чтобы в "час Х" они могли полноценно функционировать, заявила спикер Сейма Дайга Миериня (СЗК), в пятницу открывая в Сейме конференцию Балтийской ассамблеи (БА) «Здравоохранение как вклад в безопасность и будущее Балтии», пишет ЛЕТА.

Как сообщили агентству ЛЕТА в Пресс-службе Сейма, Миериня подчеркнула, что здравоохранение играет решающую роль в обеспечении безопасности Балтийского региона и гражданской обороны каждой страны.

Она напомнила, что в Европе по-прежнему идет война и ежедневно происходят гибридные атаки уже на все страны-члены Европейского союза, поэтому система здравоохранения и больницы должны быть готовы к геополитическим потрясениям, отметила политик, ссылаясь на опыт Украины.

Миериня подчеркнула, что в Латвии сфера здравоохранения по-прежнему сталкивается с серьёзными вызовами — недостаточным финансированием, доступностью и качеством услуг, нехваткой молодых врачей в регионах, а также низким доверием общества к системе здравоохранения.

«В Латвии на сферу здравоохранения тратится лишь 60% от среднего уровня ЕС, однако уже заметны значительные улучшения, которые в будущем существенно повлияют на доступность услуг», — заявила спикер Сейма.

В свою очередь, президент БА Янис Вуцанс подчеркнул, что здоровье — это опора устойчивости общества, напомнив, что пандемия, демографические вызовы и кризис психического здоровья доказывают: «государство настолько сильно, насколько здорово его население».

Также Вуцанс указал, что укрепление регионального сотрудничества открывает возможности для прогресса в исследовании в области здравоохранения, совместном использовании данных и внедрении цифровых инноваций.

Президент БА отметил, что безопасность также подрывает слабая готовность системы здравоохранения к кризисам, подчеркнув необходимость создания стратегических резервов.

«Инвестиции в здравоохранение — это инвестиции в долгосрочную безопасность», — сказал он, призвав участников конференции укреплять диалог и совместные действия на балтийском уровне.

Парламентарии подчеркнули, что страны Балтии должны совместно решать вопросы, связанные с безопасностью в здравоохранении, положительно оценив начатые совместные закупки медикаментов, которые позволяют избежать дефицита лекарств и обеспечивают более низкие затраты для пациентов.

Миериня и Вуцанс отметили важность создания общего центра терапии частиц для лечения онкологических больных, что значительно улучшило бы лечение рака в регионе и одновременно укрепило участие балтийских стран в европейской исследовательской экосистеме.

С основной презентацией на тему «Влияние здравоохранения на демографию и национальную безопасность стран Балтии» выступила руководитель отдела экономики здравоохранения института WifOR Малина Мюллер. Она указала, что, например, инвестиции в размере 20 миллионов евро в профилактику сердечно-сосудистых заболеваний в Эстонии за 15 лет могут принести 127 миллионов евро социальной выгоды, что соответствует почти восьмикратной отдаче и позволит спасти 315 жизней.

Мюллер подчеркнула, что целевые инвестиции в профилактику могут существенно снизить нагрузку на систему здравоохранения и укрепить долгосрочную устойчивость государств.

Омбудсмен Карина Палкова отметила, что доступ к медицинской помощи является вопросом основных прав человека, а не только экономической инвестицией с измеримой отдачей. По её словам, обязанность государства — обеспечить равный и доступный уход за здоровьем как основное право каждого жителя.

Парламентарии вновь подчеркнули, что страны Балтии должны совместно решать вопросы безопасности в здравоохранении, положительно оценив уже начатые совместные закупки медикаментов, которые помогают сократить дефицит лекарств и снизить затраты для пациентов. Также была подчеркнута важность создания общего центра терапии частиц для лечения онкологических больных, что могло бы улучшить онколечение в регионе и одновременно усилить участие балтийских стран в европейском научном пространстве.

Как сообщалось ранее, конференция задумана как платформа для сотрудничества парламентариев, правительств и экспертов с целью укрепления понимания общественной ценности здравоохранения и продвижения основанного на доказательствах принятия решений. В ходе конференции планируется сформулировать конкретные политические рекомендации для дальнейших действий и сотрудничества стран Балтии после завершения президентства Латвии.

В ходе дискуссий будут рассмотрены также различные финансовые подходы в странах Балтии и вопросы здравоохранения, связанные с демографией, материнским здоровьем как стратегической инвестицией в государственную безопасность, а также физическим и психологическим здоровьем призывников как основой обороны государства.

#здравоохранение #медицина #инвестиции #демография #безопасность #онкология #политика
  • Д
    Дед
    12-го декабря

    То есть будет еще хуже?Может уже добить, чтобы не мучалась и отменить социальный налог и будет каждый себе страховать сам.

    5
    1
  • 12-го декабря

    а зачем вы тогда убили нашу медицину ?

    6
    1

