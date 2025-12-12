Лишившегося руки и ног после выполнения задач в зоне специальной военной операции (СВО) нового главу частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Дмитрия Подольского с позывным Салем сняли на видео.

На выложенной агентством записи видно, как Салем тренируется, используя протезы, — стреляет из автомата и пистолета, подтягивается и отрабатывает удары по боксерской груше. «Если ты физически не подготовлен, ты не будешь метко стрелять, ты просто физически не выполнишь задачу», — заявил он на видео.

По словам Подольского, после ранения он восстанавливался восемь месяцев и прошел бы реабилитацию быстрее, если бы не рана горла, из-за которой ему пришлось перенести четыре дополнительные операции.

Известно, что Салем был ранен во время боя с бронетехникой ВСУ в районе Артемовска в 2023 году. Как написал журналист и военный обозреватель Алексей Суконкин: «Стальной человек. Когда-то давно он был офицером 14-й бригады спецназа в Уссурийске, опытный рукопашник, умел убедительно и вдумчиво работать с личным составом. Кто его застал, у всех только восторженные воспоминания».

Дмитрий Подольский родился 2 марта 1978 года в городе Ейске Краснодарского края. В школе не блистал успехами в учебе и не отличался примерным поведением.

Дмитрий поступил в ПТУ, увлекся боксом. Оказалось, что парень в спорте талантлив, его заметил тренер Борис Стариков. Но отношение юноши к жизни это не поменяло, пока, по его словам, он не попал в армию на срочную службу:

– Там как будто все перевернулось внутри. У меня же дед – участник Великой Отечественной войны, а я так себя вел!

Подольский поступил в Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище. Окончил его с красным дипломом. Участвовал в операциях на Северном Кавказе, где в 2002 году получил первый орден Мужества. На май 2024 года занимал должность командира направления в Центральноафриканской Республике

До Салема ЧВК «Вагнер» возглавлял Антон Елизаров с позывным Лотос. Он был назначен главой компании после смерти Дмитрия Уткина и Евгения Пригожина в авиакатастрофе в 2023 году и был снят с должности в конце 2024 года. Как заявляла журналист Анастасия Кашеварова, это решение было «запоздалым, но правильным». По ее словам, идея сменить главу ЧВК принадлежит сыну Евгения Пригожина Павлу.