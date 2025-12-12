Baltijas balss logotype
Страны НАТО могут стать следующей целью России - Рютте 11 1353

В мире
Дата публикации: 12.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Страны НАТО могут стать следующей целью России - Рютте
ФОТО: LETA

Страны НАТО в течение ближайших пяти лет могут стать следующей военной целью России после Украины, предупредил в четверг на пресс-конференции в Берлине генеральный секретарь альянса Марк Рютте, пишет LETA со ссылкой на RFE/RL.

"Мы — следующая цель России. Меня пугает, что многие молча беззаботны, у слишком многих нет чувства срочности, и многие думают, что время на нашей стороне. Это не так. Время действовать — сейчас", — подчеркнул глава альянса.

По словам Рютте, Россия усилила диверсии и операции против европейских стран, нацеленные на гражданскую, военную и критическую инфраструктуру.

Он упомянул взрыв на железной дороге в Польше, нарушение воздушного пространства Эстонии российским истребителем и появление дронов вблизи аэропортов нескольких европейских стран.

Войну можно предотвратить только подготовкой стран НАТО к обороне, в том числе значительно увеличивая расходы на безопасность, отметил Рютте.

"Конфликт — у нашего порога. Россия принесла войну в Европу. Мы должны быть готовы к военным действиям такого же масштаба, какие переживали наши деды и прадеды", — заявил генеральный секретарь.

"Представьте себе конфликт, который затронет каждый дом, каждое рабочее место — разрушения, массовая мобилизация, миллионы перемещённых людей, масштабные страдания и потери", — перечислил глава альянса.

"Это пугающая мысль, но если мы выполним свои обязательства, мы сможем предотвратить трагедию", — сказал Рютте.

Он также призвал страны НАТО продолжать поддержку Украины.

По словам Рютте, глава РФ Владимир Путин действует непредсказуемо, и при оценке угроз со стороны России необходимо опираться на факты.

"Есть диктатор, готовый пожертвовать 1,1 миллиона своих граждан ради безумной идеи о каком-то историческом предназначении", — сказал Рютте о Путине.

Страны НАТО в начале 2025 года договорились увеличить оборонные расходы до 5% от ВВП к 2035 году, однако Рютте заявил, что этот процесс необходимо ускорить.

#НАТО #Европа #безопасность #оборона #угроза #Россия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(11)
  • Мп
    Мимо проходил
    12-го декабря

    Правильно тут Форрестола упомянули. Надо теперь в Брюсселе на крыше небоскребы специальное место отвести, приводить туда всех этих рютте с калласами, подводить к краю и кричать "У-у-у, русские идут!". И потом чтобы только уборщики внизу не задерживались...

    5
    2
  • ЛЛ
    Лукерий Лавочкин
    12-го декабря

    Пропаганда!

    4
    2
  • Д
    Добрый
    12-го декабря

    Украинцы тоже не верили,что раша нападёт.Путлер всех заверил,что раша не собирается нападать на Украину,но раша напала.Поэтому ,кто знает,что придёт в голову выжившему из ума кремлёвскому фашисту

    3
    14
  • lo gos
    lo gos
    12-го декабря

    Это проплаченная говорящая голова, за свой базар-то он не отвечает, чисто что большие дяди скажут- то и бздит по бумажке.

    31
    2
  • JB
    Janis Berzin
    12-го декабря

    "Cтраны НАТО в течение ближайших пяти лет могут стать следующей военной целью России после Украины" - за три года не смогли полностью захватить Донбасс, а за пять смогут всю Украину и потом как набросятся на бедную НАТу?

    14
    4
  • Daily Alibabaevic
    Daily Alibabaevic
    12-го декабря

    Один такой уже был кончил плохо(22 мая 1949 года Джеймс Форрестол, первый (к тому времени бывший) министр обороны США, находясь в психиатрической больнице, покончил с собой, выбросившись из окна. Во время болезни, согласно распространённому рассказу, он бредил, повторяя слова The Russians are coming,Русские идут)

    19
    3
  • AE
    Alex Evi
    12-го декабря

    Очередной параноидальный бред орков !!!

    23
    5
  • AP
    Aleksejs Padalko
    12-го декабря

    Мне кажется одному,или многим в Латвии,что нам впаривают идею о якобы грядущей агрессии России в отношении стран НАТО. Идея эта абсурдна ввиду элементарной логики. России просто невыгодно нападать на НАТО.

    53
    6
  • БТ
    Бесс Толковый
    12-го декабря

    А где он видел, в странах НАТО, где скачут и кричат: "Москаляку на гиляку"?

    23
    5
  • П
    Процион
    12-го декабря

    Предыдущие генсеки НАТО Расмуссен и Столтенберг, конечно сами по себе не подарок, но этот голландец — вообще атас, не заслуживает какого-либо приличного эпитета.

    51
    4
  • NB
    Nose Bose
    12-го декабря

    что тут скажешь... больные люди с манией преследования :)

    67
    5
Читать все комментарии

