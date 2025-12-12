Страны НАТО в течение ближайших пяти лет могут стать следующей военной целью России после Украины, предупредил в четверг на пресс-конференции в Берлине генеральный секретарь альянса Марк Рютте, пишет LETA со ссылкой на RFE/RL.

"Мы — следующая цель России. Меня пугает, что многие молча беззаботны, у слишком многих нет чувства срочности, и многие думают, что время на нашей стороне. Это не так. Время действовать — сейчас", — подчеркнул глава альянса.

По словам Рютте, Россия усилила диверсии и операции против европейских стран, нацеленные на гражданскую, военную и критическую инфраструктуру.

Он упомянул взрыв на железной дороге в Польше, нарушение воздушного пространства Эстонии российским истребителем и появление дронов вблизи аэропортов нескольких европейских стран.

Войну можно предотвратить только подготовкой стран НАТО к обороне, в том числе значительно увеличивая расходы на безопасность, отметил Рютте.

"Конфликт — у нашего порога. Россия принесла войну в Европу. Мы должны быть готовы к военным действиям такого же масштаба, какие переживали наши деды и прадеды", — заявил генеральный секретарь.

"Представьте себе конфликт, который затронет каждый дом, каждое рабочее место — разрушения, массовая мобилизация, миллионы перемещённых людей, масштабные страдания и потери", — перечислил глава альянса.

"Это пугающая мысль, но если мы выполним свои обязательства, мы сможем предотвратить трагедию", — сказал Рютте.

Он также призвал страны НАТО продолжать поддержку Украины.

По словам Рютте, глава РФ Владимир Путин действует непредсказуемо, и при оценке угроз со стороны России необходимо опираться на факты.

"Есть диктатор, готовый пожертвовать 1,1 миллиона своих граждан ради безумной идеи о каком-то историческом предназначении", — сказал Рютте о Путине.

Страны НАТО в начале 2025 года договорились увеличить оборонные расходы до 5% от ВВП к 2035 году, однако Рютте заявил, что этот процесс необходимо ускорить.