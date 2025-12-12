Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Анастасия Ивлеева раскрыла странный секрет своей груди 0 966

Lifenews
Дата публикации: 12.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Анастасия Ивлеева раскрыла странный секрет своей груди

Блогерша Ивлеева заявила, что ее грудь постоянно меняется из-за автономности.

Блогерша Анастасия Ивлеева раскрыла секрет своей груди. Соответствующая сторис появилась на ее странице в Instagram.

Один из подписчиков экс-ведущей шоу «Орел и решка» поинтересовался у нее, почему размер ее груди постоянно меняется. «Она автономна! То худеем, то полнеем! Гормоны, плюс вайбы и растущая луна», — заявила инфлюэнсерша.

В декабре 2023 года хирург Иван Володченков перечислил пластические операции, которые, по его мнению, сделала Анастасия Ивлеева. Медик пришел к выводу, что блогерша могла прибегнуть к отопластике или коррекции лопоухости. Кроме того, она возможно решилась на удаление комков Биша.

Читайте нас также:
#instagram #социальные сети #грудь
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
2
1
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Альбина с любимыми детками. Иконка видео
Изображение к статье: Настя Ивлеева объяснила, почему больше не хочет возвращаться к прежней светской жизни
Изображение к статье: Отец Эми Уайнхаус требует через суд вернуть доход от продажи вещей дочери
Изображение к статье: Обычный овощ неожиданно оказался связан со снижением давления

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Соусы, которые можно сделать за одну минуту
Еда и рецепты
Изображение к статье: Раскрыта опасность популярного вида пауэрбанков
Техно
Изображение к статье: Сексуальные триггеры мужчин и женщин: что действительно имеет значение
Люблю!
Изображение к статье: 36% жителей планируют потратить на празднование Рождества и Нового года от 50 до 150 евро
Наша Латвия
Изображение к статье: Десять необычных советов для водителей на зимний период
Дом и сад
Изображение к статье: Как окрас кошки влияет на ее характер? Наблюдения владельцев и выводы ученых
В мире животных
Изображение к статье: Соусы, которые можно сделать за одну минуту
Еда и рецепты
Изображение к статье: Раскрыта опасность популярного вида пауэрбанков
Техно
Изображение к статье: Сексуальные триггеры мужчин и женщин: что действительно имеет значение
Люблю!

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео