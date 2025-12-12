Полиция Венгрии предложила выдвинуть обвинения против мэра Будапешта Гергеля Карачоня за организацию прайда в июне, несмотря на запрет со стороны полиции, пишет LETA со ссылкой на AFP.

Если прокуратура решит последовать этой рекомендации, Карачоню грозит до одного года тюремного заключения в случае признания виновным в организации запрещённого митинга и призывах к участию в нём.

Карачонь назвал поддерживаемые полицией обвинения абсурдными, отметив, что самоуправление имеет право проводить любые мероприятия на своей публичной территории.

По данным организаторов прайда, 28 июня в шествии приняли участие более 200 000 человек. По их словам, столь массовое участие связано с общественным протестом против многолетней политики премьер-министра Виктора Орбана по ограничению прав LGBTQ под предлогом защиты детей.

После того как Орбан объявил о намерении запретить прайд, правящая коалиция приняла в парламенте новые законы, запрещающие ежегодное шествие. Муниципалитет Будапешта подключился к организации мероприятия, чтобы обойти введённые ограничения, однако полиция запретила проведение прайда.

Перед шествием Орбан предупредил организаторов и участников прайда о возможных юридических последствиях. Тем не менее в июле полиция заявила, что не будет преследовать участников, которым за участие в прайде мог грозить штраф в размере 500 евро.

Карачонь, который был допрошен в августе, заявил, что гордится возможными обвинениями по этому делу.

«Я горжусь тем, что взял на себя все политические риски во имя свободы своего города, и с гордостью предстану перед судом, чтобы защитить свободу свою и своего города», – подчеркнул мэр.