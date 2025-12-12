Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

The Independent: Калининград - уязвимая точка РФ, на нее надо давить 3 628

В мире
Дата публикации: 12.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Бывший Кенигсберг давно превратился в обычный областной центр.

Бывший Кенигсберг давно превратился в обычный областной центр.

"Нападай там, где он не готов; появляйся там, где тебя не ждут".

Странам НАТО необходимо оказывать «систематическое давление» на Калининград, чтобы сдерживать Россию от агрессии против альянса, заявил бывший советник экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона по нацбезопасности Марк Седвилл. В колонке для The Independent он привел слова древнекитайского стратега Сунь-цзы: «Высшее искусство войны — сломить волю врага, не вступая в сражение. Нападай там, где он не готов; появляйся там, где тебя не ждут». Седвилл отметил, что НАТО следует действовать так же в отношении Москвы.

Он напомнил, что Калининград зависит от сухопутного и морского снабжения, которое страны НАТО могут контролировать. Также, по словам Седвилла, альянс может воздействовать на другие «уязвимые места» России, в частности на устаревшую инфраструктуру и зависимость от западных технологий. «Нам следует продемонстрировать способность осуществлять кибератаки на российскую энергетическую и военную инфраструктуру», — отметил бывший советник Джонсона.

Также Седвилл предложил задерживать российские суда в водах стран НАТО и принять экстерриториальное законодательство, которое позволит военно-морским силам альянса реагировать на атаки на кабели в международных водах. Седвилл подчеркнул, что риск таких действий заключается «не в том, что мы провоцируем нападения», поскольку Россия «уже нападает». «Риск в том, что неспособность назначить цену провоцирует дальнейшую агрессию», — заключил он.

Ранее командующий сухопутными силами США в Европе и Африке генерал Кристофер Донахью заявил, что в случае необходимости НАТО способно захватить Калининградскую область в предельно сжатые сроки. Он подчеркивал, что альянс уже приступил к реализации стратегии под названием «Линия сдерживания на восточном фланге», которая позволит подготовить эффективный ответ на угрозы со стороны России.

До этого помощник президента РФ Николай Патрушев обвинил страны НАТО в отработке захвата Калининградской области в ходе учений. Он также предупреждал о намерении Великобритании и ряда стран Евросоюза перекрыть России доступ к морям и парализовать работу портов в Ленинградской и Калининградской областях. При этом Патрушев пригрозил, что подобные попытки встретят «адекватный и соразмерный отпор».

Читайте нас также:
#НАТО #безопасность #геополитика #Россия-Евросоюз #Россия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
4
1
0
1
0
7

Оставить комментарий

(3)
  • A
    Aleks
    12-го декабря

    4 года разводят людей с двух сторон и люди все верят и верят в этот спектакль... То Россия нападет ,то в России-НАТО готовится напасть,при этом заинтересованные люди посмеиваются ,делают бабки,выдают своих дочерей за ,,потенциальных врагов,,и дружно отмечают свадьбу в Израиле...😂😂😂 Ну что поделать,если гой лох по жизни...👽😈

    3
    2
  • IP
    Ivans Pupkins
    12-го декабря

    "Дебилы, бл..."(c)

    15
    1
  • Д
    Добрый
    Ivans Pupkins
    12-го декабря

    Полностью согласен. Нацисты при власти в раше-редкостные дебилы

    0
    15
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Лукашенко освободил более сотни политзаключенных в Беларуси
Изображение к статье: Страна ЕС призвала восстановить отношения с Россией
Изображение к статье: Эрдоган рассказал о полученном от Путина обещании
Изображение к статье: ЕС вводит сбор в 3 евро на дешёвые посылки из-за рубежа, в основном из Китая

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Соусы, которые можно сделать за одну минуту
Еда и рецепты
Изображение к статье: Раскрыта опасность популярного вида пауэрбанков
Техно
Изображение к статье: Сексуальные триггеры мужчин и женщин: что действительно имеет значение
Люблю!
Изображение к статье: 36% жителей планируют потратить на празднование Рождества и Нового года от 50 до 150 евро
Наша Латвия
Изображение к статье: Десять необычных советов для водителей на зимний период
Дом и сад
Изображение к статье: Как окрас кошки влияет на ее характер? Наблюдения владельцев и выводы ученых
В мире животных
Изображение к статье: Соусы, которые можно сделать за одну минуту
Еда и рецепты
Изображение к статье: Раскрыта опасность популярного вида пауэрбанков
Техно
Изображение к статье: Сексуальные триггеры мужчин и женщин: что действительно имеет значение
Люблю!

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео