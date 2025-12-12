Сильные ливни вызвали масштабные наводнения в американском штате Вашингтон, в результате чего были эвакуированы десятки тысяч человек, сообщили власти, пишет LETA со ссылкой на DPA.

Губернатор штата Боб Фергюсон в четверг призвал жителей районов, находящихся в зоне риска, покинуть территорию и следовать указаниям местных властей.

Приказы об эвакуации касаются около 100 000 человек.

«Я понимаю, что многие жители нашего штата уже сталкивались с серьёзными наводнениями в прошлом», – заявил Фергюсон на платформе X.

«Тем не менее сейчас мы имеем дело с исторической ситуацией — ожидается уровень воды, который на два фута (61 сантиметр) превышает прежний рекорд», – подчеркнул губернатор.

Более 30 основных автомагистралей были закрыты для движения. Губернатор также объявил режим чрезвычайной ситуации на уровне штата, чтобы оперативно мобилизовать ресурсы и привлечь дополнительный персонал.

Национальная гвардия была направлена для оказания помощи в спасательных работах в затопленных районах. Для эвакуации людей использовались вертолёты и лодки. Десятки рек вышли из берегов, затопив города и сельскохозяйственные земли.