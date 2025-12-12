Baltijas balss logotype
Собору Парижской Богоматери купят новые витражи на 4 000 000 евро

Lifenews
Дата публикации: 12.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Это уже не новодел, а полностью измененная концепция.

Это уже не новодел, а полностью измененная концепция.

Тему работ выбрали духовные лидеры Франции.

Несмотря на протесты общественности, сохранившиеся во время пожара витражи Нотр Дама все-таки будут заменены на новые, «современные», в конце 2026 года, как того пожелал Э.Макрон.

На этой неделе в Гран Пале открывается выставка, демонстрирующая новые витражи, созданные победившей в конкурсе художницей Клэр Табуре. Выставка будет работать до 10 марта 2026 года.

На выставке можно будет увидеть не сами витражи (они сейчас находятся в мастерской в Реймсе), а лишь эскизы, представленные жюри.

«Меня покорила красота и поэтичность темы, выбранной архиепископом Парижа. Эта идея гармонии, идея единения и взаимопонимания людей, несмотря на их различия, побудила меня принять участие», – рассказала художница, родившаяся в 1981 году.

Проект стоимостью 4 миллиона евро финансируется французским правительством и посвящен теме «Пятидесятница». Проект будет реализован, несмотря на противодействие Национальной комиссии по культурному наследию. Старые витражи, не пострадавшие от пожара 2019 года, будут сохранены. Вероятно, их будут экспонировать в музее.

#выставка #протесты #искусство #религия #архитектура #музеи
(1)
  bt
    bory tschist
    12-го декабря

    ... вот и спрашивается: какое дело этой пророссийской парашe "bb" c её читателями (с великий оккупантским языком) – до исторического собора Парижской Богоматери ... :D им бы (самое время!) сейчас поехать в свои опустившиеся деревни и восстановить, сгнившие от времени, свои церквушки! y самих – уже гнилая сосна в глазу застряла, а они все ещё – про чужой садик

    0
    1

