Несмотря на протесты общественности, сохранившиеся во время пожара витражи Нотр Дама все-таки будут заменены на новые, «современные», в конце 2026 года, как того пожелал Э.Макрон.

На этой неделе в Гран Пале открывается выставка, демонстрирующая новые витражи, созданные победившей в конкурсе художницей Клэр Табуре. Выставка будет работать до 10 марта 2026 года.

На выставке можно будет увидеть не сами витражи (они сейчас находятся в мастерской в Реймсе), а лишь эскизы, представленные жюри.

«Меня покорила красота и поэтичность темы, выбранной архиепископом Парижа. Эта идея гармонии, идея единения и взаимопонимания людей, несмотря на их различия, побудила меня принять участие», – рассказала художница, родившаяся в 1981 году.

Проект стоимостью 4 миллиона евро финансируется французским правительством и посвящен теме «Пятидесятница». Проект будет реализован, несмотря на противодействие Национальной комиссии по культурному наследию. Старые витражи, не пострадавшие от пожара 2019 года, будут сохранены. Вероятно, их будут экспонировать в музее.