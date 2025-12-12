Сильные ветры в крупнейшем городе Бразилии Сан-Паулу повалили деревья на линии электропередач, оставив без электричества миллионы жителей и вызвав отмену почти 400 авиарейсов, сообщили власти, пишет LETA со ссылкой на AP.

По данным мэрии Сан-Паулу, в среду под воздействием циклона, образовавшегося на юге Бразилии, на линии электропередач рухнуло 231 дерево.

Энергокомпания Enel сообщила, что восстановила электроснабжение для 1,2 миллиона из 2,2 миллиона своих клиентов в Сан-Паулу и его окрестностях, однако в четверг электричество было отключено ещё у 300 000 клиентов. Таким образом, вечером в четверг без электроснабжения оставались более 1,3 миллиона жителей Сан-Паулу.

В компании Enel заявили, что проблемы вызваны ветром скоростью около 100 километров в час (28 метров в секунду), который обрушился на город в среду. Сроки полного восстановления электроснабжения не называются.

Авиационные власти сообщили, что большинство отменённых рейсов приходилось на местный аэропорт Конгоньяс, но стихийное бедствие затронуло и международный аэропорт Гуарульюс, расположенный за пределами города Сан-Паулу.

Водоснабжающая компания Sabesp в четверг заявила, что нехватка электроэнергии уже сказывается и на её услугах, так как нарушена работа насосов.