Председатель Еврокомиссии фон дер Ляйен раскритиковала слова Трампа о предстоящем упадке европейской цивилизации и "слабых" лидерах Европы. Она призвала США вместе защищать единую Европу, пишет DW.
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ответила на заявления президента США Дональда Трампа об "упадке Европы", управляемой "слабыми" лидерами. Трамп не должен вмешиваться в европейскую демократию , заявила она в четверг, 11 декабря, на мероприятии Politico 28 в Брюсселе, комментируя интервью главы Белого дома изданию Politico.
"Когда речь идет о выборах, не нам решать, кто будет лидером страны, а народу этой страны… Это суверенное право избирателей, и его необходимо защищать", - подчеркнула она. По словам фон дер Ляйен, у нее всегда были "очень хорошие рабочие отношения" с президентами США, в том числе и сейчас. Вместе с тем она подчеркнула, что Европе следует сосредоточиться на себе, а не сравнивать себя с другими.
Глава Еврокомиссии призвала защищать единую Европу
"От всего сердца я убежденная сторонница трансатлантического сотрудничества. Но что же так важно? Важно то, что… мы гордимся тем, что являемся Европейским Cоюзом, что мы видим свои сильные стороны и что мы справляемся с теми вызовами, которые у нас есть", - цитирует Politico слова главы Еврокомиссии , которая призвала США "встать на защиту единой Европы".
Комментируя опубликованную несколько дней назад Стратегию национальной безопасности США , в которой утверждается о предстоящем "цивилизационном уничтожении" Европы в ближайшие 20 лет, фон дер Ляйен указала, что "никто другой не должен вмешиваться". Она подчеркнула, что Европа принимает меры по борьбе с иностранным вмешательством, в том числе, в выборы.
В Вашингтоне критикуют политику европейцев
В интервью Politico, вышедшем 10 декабря в специальном выпуске подкаста The Conversation, президент США назвал Европу "разлагающейся" группой стран. "Я думаю, они слабые", - сказал Трамп, имея в виду президентов и премьер-министров континента. Он также утверждал, что европейские лидеры "не знают, что делать".
В американской Стратегии национальной безопасности критикуются усилия Европы по ограничению влияния крайних правых партий, эти действия в документе называют политической цензурой. Администрация Трампа выражает озабоченность "серьезными проблемами" в странах ЕС, где, как утверждается, власти подавляют свободу слова и политическую оппозицию.
Отмечается также, что у европейских чиновников есть "нереалистичные ожидания" относительно исхода войны в Украине. "Большинство европейцев хочет мира, но это стремление не отражено в политике, во многом потому, что правительства подрывают демократический процесс", - указано в документе.
Оставить комментарий(10)