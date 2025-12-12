Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ответила на заявления президента США Дональда Трампа об "упадке Европы", управляемой "слабыми" лидерами. Трамп не должен вмешиваться в европейскую демократию , заявила она в четверг, 11 декабря, на мероприятии Politico 28 в Брюсселе, комментируя интервью главы Белого дома изданию Politico.

"Когда речь идет о выборах, не нам решать, кто будет лидером страны, а народу этой страны… Это суверенное право избирателей, и его необходимо защищать", - подчеркнула она. По словам фон дер Ляйен, у нее всегда были "очень хорошие рабочие отношения" с президентами США, в том числе и сейчас. Вместе с тем она подчеркнула, что Европе следует сосредоточиться на себе, а не сравнивать себя с другими.

Глава Еврокомиссии призвала защищать единую Европу

"От всего сердца я убежденная сторонница трансатлантического сотрудничества. Но что же так важно? Важно то, что… мы гордимся тем, что являемся Европейским Cоюзом, что мы видим свои сильные стороны и что мы справляемся с теми вызовами, которые у нас есть", - цитирует Politico слова главы Еврокомиссии , которая призвала США "встать на защиту единой Европы".

Комментируя опубликованную несколько дней назад Стратегию национальной безопасности США , в которой утверждается о предстоящем "цивилизационном уничтожении" Европы в ближайшие 20 лет, фон дер Ляйен указала, что "никто другой не должен вмешиваться". Она подчеркнула, что Европа принимает меры по борьбе с иностранным вмешательством, в том числе, в выборы.

В Вашингтоне критикуют политику европейцев

В интервью Politico, вышедшем 10 декабря в специальном выпуске подкаста The Conversation, президент США назвал Европу "разлагающейся" группой стран. "Я думаю, они слабые", - сказал Трамп, имея в виду президентов и премьер-министров континента. Он также утверждал, что европейские лидеры "не знают, что делать".

В американской Стратегии национальной безопасности критикуются усилия Европы по ограничению влияния крайних правых партий, эти действия в документе называют политической цензурой. Администрация Трампа выражает озабоченность "серьезными проблемами" в странах ЕС, где, как утверждается, власти подавляют свободу слова и политическую оппозицию.

Отмечается также, что у европейских чиновников есть "нереалистичные ожидания" относительно исхода войны в Украине. "Большинство европейцев хочет мира, но это стремление не отражено в политике, во многом потому, что правительства подрывают демократический процесс", - указано в документе.

DW