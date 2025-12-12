Baltijas balss logotype
Глава ЕК призвала Трампа не вмешиваться в демократию Европы 10 1931

В мире
Дата публикации: 12.12.2025
Deutsche Welle
Изображение к статье: Глава ЕК призвала Трампа не вмешиваться в демократию Европы
ФОТО: LETA

Председатель Еврокомиссии фон дер Ляйен раскритиковала слова Трампа о предстоящем упадке европейской цивилизации и "слабых" лидерах Европы. Она призвала США вместе защищать единую Европу, пишет DW.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ответила на заявления президента США Дональда Трампа об "упадке Европы", управляемой "слабыми" лидерами. Трамп не должен вмешиваться в европейскую демократию , заявила она в четверг, 11 декабря, на мероприятии Politico 28 в Брюсселе, комментируя интервью главы Белого дома изданию Politico.

"Когда речь идет о выборах, не нам решать, кто будет лидером страны, а народу этой страны… Это суверенное право избирателей, и его необходимо защищать", - подчеркнула она. По словам фон дер Ляйен, у нее всегда были "очень хорошие рабочие отношения" с президентами США, в том числе и сейчас. Вместе с тем она подчеркнула, что Европе следует сосредоточиться на себе, а не сравнивать себя с другими.

Глава Еврокомиссии призвала защищать единую Европу

"От всего сердца я убежденная сторонница трансатлантического сотрудничества. Но что же так важно? Важно то, что… мы гордимся тем, что являемся Европейским Cоюзом, что мы видим свои сильные стороны и что мы справляемся с теми вызовами, которые у нас есть", - цитирует Politico слова главы Еврокомиссии , которая призвала США "встать на защиту единой Европы".

Комментируя опубликованную несколько дней назад Стратегию национальной безопасности США , в которой утверждается о предстоящем "цивилизационном уничтожении" Европы в ближайшие 20 лет, фон дер Ляйен указала, что "никто другой не должен вмешиваться". Она подчеркнула, что Европа принимает меры по борьбе с иностранным вмешательством, в том числе, в выборы.

В Вашингтоне критикуют политику европейцев

В интервью Politico, вышедшем 10 декабря в специальном выпуске подкаста The Conversation, президент США назвал Европу "разлагающейся" группой стран. "Я думаю, они слабые", - сказал Трамп, имея в виду президентов и премьер-министров континента. Он также утверждал, что европейские лидеры "не знают, что делать".

В американской Стратегии национальной безопасности критикуются усилия Европы по ограничению влияния крайних правых партий, эти действия в документе называют политической цензурой. Администрация Трампа выражает озабоченность "серьезными проблемами" в странах ЕС, где, как утверждается, власти подавляют свободу слова и политическую оппозицию.

Отмечается также, что у европейских чиновников есть "нереалистичные ожидания" относительно исхода войны в Украине. "Большинство европейцев хочет мира, но это стремление не отражено в политике, во многом потому, что правительства подрывают демократический процесс", - указано в документе.

DW

#выборы #США #Дональд Трамп #Европа #Еврокомиссия #Урсула Фон Дер Ляйен #демократия #политика
Оставить комментарий

(10)
  • ЯО
    Яшка Одесский
    12-го декабря

    Когда эту тварь вздёрнут!?

    3
    1
  • bt
    bory tschist
    12-го декабря

    Алекс, а с какой стати ты (малограмотный оценщик, потомок выходцев из заброшенной и обосраннй бел-рос деревни) вдруг заговорил о Брюсселе? тебе бы – со своим родственным кремлёвским говном сначала не мешало бы разобраться!

    1
    24
  • bt
    bory tschist
    12-го декабря

    for "Мимо проходил": видишь, – как поселившиеся в балтийских странах из blr и ru вши активно зашевелились – столько дислайков за пару минут(!), а ведь, депортация этих вшей на свои (обетованные и супербогатые, великие и умственно отсталые) земли, ещё не начиналaсь ... p.s. _ ещё и неизвестно – как примут на родинe (скорее всего – как после войны в 1945-oм – как врагов народа, прятавшихся в "суровое для страны время" – на ненавистном западе!) ...

    1
    21
  • A
    Aleks
    12-го декабря

    Эти ,,псевдодемократы,,будут сопротивляться и кусаться,поэтому Трампу и вообще всем здравомыслящим людям мира,надо с ними не цацкаться ,а ,,воевать,,по разному,притом эти долбанные демократы воры и коррупционеры-с этого и начинать... Да и что,мало в Брюсселе высотных зданий?По морде ж лица видно,что во властных структурах в Брюсселе сидят больные люди ,так что выход из окна народами Европы будет только приветствоваться... Они то действуют жёстко.Убили Кирка,стреляли в Трампа.... А то Трамп,как Вова Путин,все красные линии чертит.👽

    30
    2
  • Мп
    Мимо проходил
    12-го декабря

    Урсула недалеко ушла от той "продвинутой" азовской мрази, которая писала Маску: "Твоё дело дать нам Старлинк и идти нафуй". Такое же море такта, обаяния и желания вцепиться зубами в кормящую руку.

    43
    2
  • NS
    Nothing Special
    12-го декабря

    А народ какой страны выбрал ее? тоже мне слуга народа.

    74
    3
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    12-го декабря

    Нафуй иди тётя мразь. Надеюсь тебя повесят.

    51
    3
  • ТК
    Тото Кутунио
    12-го декабря

    Что она несёт? Какая демократия в Европе? Вообще надо запретить слово "демократия" в Европе!

    75
    4
  • bt
    bory tschist
    Тото Кутунио
    12-го декабря

    _ ни на одном портале не дежурит одновременно столько ярковыраженных пропутинских дегенератов – сколько на "вв" (!) волченька, может, с твоей "подáчи" – сначала … pусскую редакцию?

    2
    59
  • Мп
    Мимо проходил
    Тото Кутунио
    12-го декабря

    Тсич опять утром увидел в зеркале Путина и перепугался - вон как колбасит до сих пор. Пей таблеточки, болезный! Можешь лоботомию попробовать - если мозг найлут.

    43
    3
Читать все комментарии

Видео