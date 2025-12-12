Baltijas balss logotype
Трампу доложили о живущих на земле инопланетянах и их гибридах с людьми 6 2899

В мире
Дата публикации: 12.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Трампу доложили о живущих на земле инопланетянах и их гибридах с людьми
ФОТО: Global Look Press

Дэвид Груш: Трампу доложили о существовании множества инопланетных рас.

Бывший сотрудник спецслужб Дэвид Груш заявил, что президенту США Дональду Трампу доложили об инопланетянах на Земле и гибридах, получившихся в результате скрещивания с людьми. Об этом сообщает Daily Mail.

Груш, который теперь занимает пост советника Целевой группы Конгресса по неопознанным аномальным явлениям, заявил, что Трамп получил всю секретную информацию о пришельцах. По словам бывшего разведчика, американский президент может стать самым влиятельным человеком на планете, если раскроет эти сведения. В частности, Груш сказал, что Трамп якобы получал доклады о разбившихся инопланетных кораблях с останками пришельцев на борту.

«Члены нынешней администрации прекрасно осведомлены об этих фактах. Президент, безусловно, отлично разбирается в этом вопросе», — сказал советник. По его словам, Трампу докладывали о существовании множества инопланетных рас еще во время первого президентского срока. Тогда же президент США якобы узнал о существовании гибридов человека и одной из инопланетных рас.

В 2023 году в Конгрессе США прошли слушания, на которых Дэвид Груш заявил, что власти многих стран уже несколько десятилетий знают о существовании пришельцев и охотятся за их технологиями.

Оставить комментарий

(6)
  • 12-го декабря

    вы вот серьёзно эту чушь несёте?

    20
    6
  • A
    Anim
    12-го декабря

    Чего воттакие серьёзные? Пятница жеш... налейте бокальчик уже и перечитайте эту чушь)

    11
    4
  • lo gos
    lo gos
    12-го декабря

    Да-да, их надо сжечь, объявить крестовый поход и сжечь.

    7
    4
  • A
    Aleks
    12-го декабря

    По какому то аномальному межпланетному сценарию,большинство рептилоидов проникло в Сейм Латвии .Вот почему они выбрали именно Латвию?! Риторический вопрос...

    53
    3
  • Мп
    Мимо проходил
    Aleks
    12-го декабря

    Ну не только, не только! Кая Каллас и Усрула фон дер Ляйен в Сейме Латвии не были - как и Рютте, Джонсон и еще куча всякой шелупони.

    17
    3
  • Мп
    Мимо проходил
    12-го декабря

    Гипотеза о рептилоидах на Земле заиграла новыми красками!

    34
    4
Читать все комментарии

