Европе следует помочь Украине сделать трудный выбор - турецкий министр 0 488

В мире
Дата публикации: 12.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Европе следует помочь Украине сделать трудный выбор - турецкий министр
ФОТО: twitter

Во имя прекращения российско-украинской войны Европе следует помочь Украине сделать трудный выбор, заявил в интервью телеканалу CNN Türk министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, пишет LETA со ссылкой на UNIAN.

"Здесь Европе следовало бы помочь Украине принять некоторые сложные решения вместе с ней", — сказал министр.

"Действительно, некоторый выбор, некоторые решения для Украины очень тяжёлые. Но ради предотвращения больших потерь, то есть ради наибольшего блага, необходимо устранить зло, то есть плохое", — отметил Фидан.

"Это означает, что нужно сделать выбор. Я знаю, что им тяжело. Особенно вопрос территорий — крайне болезненный", — признал министр.

Он отметил, что такие решения трудны, и есть требования относительно гарантий в будущем.

Дипломат добавил, что и это сложно, но Турция продолжает содействовать переговорам между сторонами конфликта.

Фидан подтвердил, что Турция готова вновь организовать мирные переговоры, и напомнил, что прошлым летом состоялось три раунда переговоров.

Во время этих переговоров был достигнут значительный прогресс по вопросу обмена пленными и другим гуманитарным вопросам, отметил министр иностранных дел Турции.

#Украина #Турция #дипломатия #мирные переговоры #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
