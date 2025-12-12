Во имя прекращения российско-украинской войны Европе следует помочь Украине сделать трудный выбор, заявил в интервью телеканалу CNN Türk министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, пишет LETA со ссылкой на UNIAN.

"Здесь Европе следовало бы помочь Украине принять некоторые сложные решения вместе с ней", — сказал министр.

"Действительно, некоторый выбор, некоторые решения для Украины очень тяжёлые. Но ради предотвращения больших потерь, то есть ради наибольшего блага, необходимо устранить зло, то есть плохое", — отметил Фидан.

"Это означает, что нужно сделать выбор. Я знаю, что им тяжело. Особенно вопрос территорий — крайне болезненный", — признал министр.

Он отметил, что такие решения трудны, и есть требования относительно гарантий в будущем.

Дипломат добавил, что и это сложно, но Турция продолжает содействовать переговорам между сторонами конфликта.

Фидан подтвердил, что Турция готова вновь организовать мирные переговоры, и напомнил, что прошлым летом состоялось три раунда переговоров.

Во время этих переговоров был достигнут значительный прогресс по вопросу обмена пленными и другим гуманитарным вопросам, отметил министр иностранных дел Турции.