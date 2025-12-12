Центр по защите прав потребителей (ЦЗПП / PTAC), получив в ноябре ряд жалоб, возбудил административное дело против оператора мобильной связи ООО "Bite Latvija" за автоматическое подключение услуги "Bite pamatkomplekts" (основной комплект), сообщает агентство LETA со ссылкой на ЦЗПП.

Учреждение отмечает, что в конце ноября потребители начали массово выражать обеспокоенность коммерческой практикой "Bite Latvija", автоматически подключавшей клиентам дополнительный пакет услуг, не относящийся к электронным коммуникациям — "Bite pamatkomplekts". ЦЗПП продолжает получать значительное количество заявлений и запросов на консультации.

Центр возбудил административное дело против "Bite Latvija" и активно взаимодействует с поставщиком услуги, как запрашивая письменные пояснения и оценивая их, так и встречаясь с представителями компании.

ЦЗПП напоминает: Закон об электронных коммуникациях допускает, что поставщик может увеличить ежемесячную плату за интернет, телефон или другие электронные услуги. Однако он не имеет права подключать дополнительные услуги, не относящиеся к электронным коммуникациям, без активного согласия клиента.

ЦЗПП призывает потребителей, не согласных с предложением, но желающих продолжать договорные отношения, обратиться в письменной форме к "Bite Latvija", выразив свои возражения и потребовав исполнения договора на прежних условиях. В случае нового предложения ЦЗПП рекомендует внимательно оценить, соответствует ли оно интересам клиента.

Также центр призывает следить за актуальной информацией на сайте ЦЗПП и в социальных сетях в начале следующей недели. На данный момент в ходе переговоров достигнута договоренность, что "Bite Latvija" предоставит окончательный ответ ЦЗПП в начале следующей недели. После его получения ЦЗПП проинформирует потребителей о дальнейших действиях учреждения.

Как уже сообщалось, в ноябре ЦЗПП начал оценивать информацию о действиях "Bite Latvija", которая без согласия потребителей автоматически подключала дополнительные услуги.

Представитель по коммуникациям и имиджу работодателя "Bite Latvija" Уна Ахуна-Озола в ноябре заявила, что до сих пор компания не получала официального запроса от ЦЗПП с просьбой разъяснить суть "Bite pamatkomplekts". По её словам, публичные заявления ЦЗПП являются лишь предварительным мнением, с которым "Bite Latvija" не согласна.

Она указала, что "Bite pamatkomplekts", который "Bite Latvija" внедряет с 1 января 2026 года, представляет собой пакет административных и обслуживающих услуг, объединяющий ряд функций для удобства клиентов, устраняя множество отдельных платежей и обеспечивая предсказуемую цену — 1,98 евро в месяц. В пакет входят такие услуги, как блокировка мошеннических звонков, замена SIM-карты, перерегистрация договоров, звонки в клиентский центр и техническая помощь, смена адреса оптического интернета, временное приостановление услуги и другие, которые ранее могли стоить до 25 евро.

В прошлом году "Bite Latvija" показала оборот в 183,75 миллиона евро, что на 12,5% больше, чем в 2023 году, а прибыль компании выросла на 1% и составила 33,712 миллиона евро.

Компания зарегистрирована в 2005 году, её уставный капитал — 44 миллиона евро. Единственным владельцем "Bite Latvija" является литовская "Bite group", принадлежащая глобальной инвестиционной компании "Providence Equity Partners".