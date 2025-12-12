Baltijas balss logotype
Продажи «Лады» в России в 2025 году упали более чем на четверть 1 142

Бизнес
Дата публикации: 12.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Lada Largus представляет из себя бывший румынский Dacia Logan.

Lada Largus представляет из себя бывший румынский Dacia Logan.

В целом год выдался для авторынка «очень вялым».

По итогам первых одиннадцати месяцев 2025 года суммарные объемы продаж автомобилей Lada в России сократились на 27 процентов в сравнении с тем же периодом 2024-го. О резком падении реализации этих машин в стране сообщает «Интерфакс» со ссылкой на презентацию главы концерна «АвтоВАЗ» Максима Соколова.

За отчетный период на внутреннем рынке реализовали в общей сложности 304 841 машину российского бренда. Как уточнял ранее глава аналитическое агентства «Автостат» Сергей Целиков, доля российской марки за это время упала до 21 процента.

На фоне резкого падения продаж руководству концерна пришлось существенно понизить производственный план на 2025 год. Если изначально за 12 месяцев планировалось выпустить 500 тысяч автомобилей Lada, то теперь в компании рассчитывают на показатель примерно в 300 тысяч штук, плюс-минус 10 процентов, пояснял Соколов.

В целом нынешний год, сетовал он, выдался для российского авторынка «очень вялым». На снижение продаж, отмечали аналитики, повлиял ряд факторов, включая регулярное повышение утильсбора, жесткую денежно-кредитную политику Центробанка, снижение доступности автозаймов и общее удорожание машин в стране. Ожидать скорого восстановления авторынка в сложившихся реалиях не приходится, отметил глава группы компаний «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич. Незначительное оживление, поясняет эксперт, если и произойдет, то не раньше весны следующего года.

#автомобили #автопром #экономика
(1)
  • ОВ
    Оби Ван
    12-го декабря

    А на сколько выросли продажи у РАФ, РВЗ, РТЗ, ВЭФ, РРЗ? А? Не шлышу ответа? Ходим чего то, ковыряем палкой чужое говно и стоим по уши в своём. Но оно же не воняет, оно своё.

    7
    1

