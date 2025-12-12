Baltijas balss logotype
«flydubai» запускает прямые рейсы из Риги в Дубай 1 879

Бизнес
Дата публикации: 12.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: «flydubai» запускает прямые рейсы из Риги в Дубай
ФОТО: Unsplash

Авиакомпания Объединённых Арабских Эмиратов flydubai сегодня запускает прямые рейсы между Ригой и Дубаем три раза в неделю, сообщили агентству LETA в Рижском аэропорту.

Ранее в аэропорту сообщили, что flydubai выполняет рейсы более чем в 135 пунктов назначения в 58 странах, причём более чем в 100 из них ранее не было прямого авиасообщения с Дубаем. Воздушный флот авиакомпании в настоящее время состоит более чем из 90 самолётов Boeing 737.

Ранее сообщалось, что flydubai планировала начать прямые рейсы между Ригой и Дубаем с 11 октября 2024 года, однако в августе прошлого года авиакомпания заявила об отказе от этих планов из-за задержек с поставкой новых самолётов.

В прошлом году в Рижском аэропорту было обслужено в общей сложности 7,12 миллиона пассажиров, что на 7% больше, чем в 2023 году, но на 8,7% меньше по сравнению с 2019 годом.

Рижский аэропорт является крупнейшим авиационным узлом в странах Балтии.

#Рига #аэропорт #авиация #транспорт #пассажиры #Дубай
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • ji
    jurijs ivanovs
    12-го декабря

    прекрасная новость ! давно ждём ! аж три раза в неделю ? теперь то уж мы будем в дубае частые гости ! а что с лиепаей ? эйр болтик и не думает туда летать ? СЛАВА УКРАИНЕ !

    5
    7

Видео