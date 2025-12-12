Авиакомпания Объединённых Арабских Эмиратов flydubai сегодня запускает прямые рейсы между Ригой и Дубаем три раза в неделю, сообщили агентству LETA в Рижском аэропорту.

Ранее в аэропорту сообщили, что flydubai выполняет рейсы более чем в 135 пунктов назначения в 58 странах, причём более чем в 100 из них ранее не было прямого авиасообщения с Дубаем. Воздушный флот авиакомпании в настоящее время состоит более чем из 90 самолётов Boeing 737.

Ранее сообщалось, что flydubai планировала начать прямые рейсы между Ригой и Дубаем с 11 октября 2024 года, однако в августе прошлого года авиакомпания заявила об отказе от этих планов из-за задержек с поставкой новых самолётов.

В прошлом году в Рижском аэропорту было обслужено в общей сложности 7,12 миллиона пассажиров, что на 7% больше, чем в 2023 году, но на 8,7% меньше по сравнению с 2019 годом.

Рижский аэропорт является крупнейшим авиационным узлом в странах Балтии.