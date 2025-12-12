Спекуляции о намеренной смене владельцев базирующейся в Латвии авиакомпании «SmartLynx Airlines» с целью отделить компанию от предыдущего владельца «Avia Solutions Group» и избежать долговых обязательств не соответствуют действительности, заявил агентству LETA исполнительный директор «SmartLynx Airlines» Эдвин Деменюс.

Деменюс, который является миноритарным акционером «SmartLynx Airlines», отметил, что не стал бы вкладывать деньги в компанию, если бы знал о её возможном банкротстве или прекращении деятельности.

Он подчеркнул, что, судя по инвестициям, утверждение о том, что новые владельцы «SmartLynx Airlines» готовились к неплатежеспособности, не соответствует истине.

«Реструктуризация или реорганизация "SmartLynx Airlines" началась в начале 2024 года. Компания постепенно ликвидировала убыточные направления бизнеса, отказалась от отдельных типов самолётов, а также провела коллективное сокращение, уменьшив штат сотрудников примерно на 30%», – указал он.

Деменюс подчеркнул, что руководство компании знало о необходимости следующего этапа трансформации, и предыдущим владельцам предлагались более жёсткие меры, которые не удалось реализовать. «Поэтому предыдущие владельцы компании приняли решение продать её также и руководству "SmartLynx", которое в этой структуре было миноритарными акционерами», – отметил он.

Он добавил, что всё это было подготовкой к следующему этапу развития и «оздоровлению» компании, а не шагом к неплатежеспособности.

Отвечая на вопрос, не была ли смена владельцев попыткой отделить проблемную компанию от прежнего владельца «Avia Solutions Group», чтобы улучшить ситуацию в группе, Деменюс заявил, что это неправда, а подобные спекуляции являются «примером настоящей клеветнической кампании», которая на самом деле и привела компанию к неудачной реструктуризации.

Он пояснил, что руководство «SmartLynx» не могло контролировать, кому предыдущий владелец хотел продать компанию, однако имело желание участвовать в сделке.

На вопрос о том, почему в сделке по приобретению компании участвовал базирующийся в Нидерландах специализированный инвестиционный фонд «Stichting Break Point Distressed Assets Management», зарегистрированный всего за месяц до сделки, Деменюс пояснил, что это обычная практика – при принятии решения о продаже создаётся инструмент, через который осуществляется сделка.

Он также подчеркнул, что Нидерланды – одна из «строжайших» стран в плане регулирования и требований по соблюдению норм.

«Создание фонда требует времени, и совершенно нормально, что активы, оказавшиеся в затруднительном положении, такие как "SmartLynx", с известными долгами, приобретаются через отдельную структуру, в которую вкладываются инвестиции», – сказал Деменюс.

Он добавил, что обычно создание таких фондов может занять до шести месяцев, поэтому когда фонд был создан – тогда и состоялась сделка. «Если бы фонд был создан три месяца назад, сделка состоялась бы три месяца назад», – отметил он.

Отвечая на вопрос, может ли компании быть инкриминировано умышленное доведение до банкротства, Деменюс указал, что прежний владелец «SmartLynx Airlines» – «Avia Solutions Group» – за последний год вложил в компанию более 80 миллионов долларов, поэтому такие обвинения не соответствуют действительности и являются спекуляциями.

Как уже сообщалось ранее, «SmartLynx Airlines» с 24 ноября приостановила хозяйственную деятельность. При этом в компании подтвердили, что также прекратили коммерческую деятельность «SmartLynx Airlines Estonia» и «SmartLynx Airlines Malta», а все три сертификата эксплуатанта воздушных судов (AOC) приостановлены.

Также сообщалось, что 22 октября этого года «SmartLynx Airlines» объявила о смене владельцев. Владельцами компании стали Деменюс (5%), финансовый директор компании Миндаугас Казакявичюс (5%) и базирующийся в Нидерландах специализированный инвестиционный фонд «Stichting Break Point Distressed Assets Management» (90%), бенефициаром которого является гражданин Кипра Илий Ираклий.

Ранее единственным владельцем «SmartLynx Airlines» была компания ООО «Smart Aviation Holding», принадлежащая «Avia Solutions Group», бенефициаром которой, по данным «Firmas.lv», является Гедиминас Жемялис.

Несколько дней спустя, 28 октября, Рижский районный суд начал процесс правовой защиты «SmartLynx». Деменюс сообщил агентству LETA, что в настоящее время «SmartLynx Airlines» подала заявление о неплатежеспособности в Рижский районный суд.

Он пояснил, что «SmartLynx» планировала до 15 декабря этого года реализовать план реструктуризации, предложив кредиторам долю в акциях компании и выплаты в определённый срок. Однако из-за «распространения ложной и вводящей в заблуждение информации от различных заинтересованных сторон» были потеряны контракты на использование самолётов и клиенты.

«Поэтому компания не будет реализовывать процесс правовой защиты и подала документы на признание неплатежеспособности», – добавил Деменюс.

Представитель «SmartLynx» Агия Кола-Канца ранее пояснила агентству LETA, что в целом во всех компаниях «SmartLynx» в разных странах работало около 400 сотрудников, в основном авиационные специалисты, включая авиаинженеров, специалистов по планированию полётов, а также сотрудников вспомогательных функций.

Кола-Канца также отметила, что в течение последнего месяца «SmartLynx» занимается возвращением всех самолётов, поэтому технически в парке авиакомпании больше не осталось ни одного воздушного судна, и в настоящее время завершается оформление оставшейся документации.

В прошлом году «SmartLynx Airlines» перевезла в общей сложности 10,66 миллиона пассажиров – на 62,5% больше, чем в 2023 году. В 2023 году авиакомпания выполнила в общей сложности 68 085 рейсов, что на 43,4% больше по сравнению с предыдущим годом, когда было выполнено 47 495 рейсов. При этом объём перевезённых грузов сократился на 6,8% и составил 31 872 тонны.

На конец 2024 года в парке авиакомпании было 68 самолётов – на один больше, чем годом ранее. Однако этой весной авиакомпания объявила о сокращении парка на 30%.

В 2023 году оборот «SmartLynx Airlines» составил 339,027 миллиона евро, а прибыль – 11,089 миллиона евро, свидетельствуют данные «Firmas.lv». Оборот концерна «SmartLynx Airlines» составил 496,651 миллиона евро, а прибыль – 22,774 миллиона евро. Финансовые результаты компании за 2024 год пока не опубликованы.

Авиакомпания «SmartLynx Airlines» зарегистрирована в 1992 году, её уставной капитал составляет один миллион евро.