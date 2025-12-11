Baltijas balss logotype
Латвия неожиданно стала одной из первых. В чем же? 1 3308

Бизнес
Дата публикации: 11.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Латвия неожиданно стала одной из первых. В чем же?

Наша страна может стать центром криптовалютной активности.

Отметим, что Латвия одной из первых приняла всю законодательную базу, связанную с криптовалютой. А на днях Банк Латвии, которому делегировано право лицензирования и контроля компаний, занимающийся криптовалютой, выдал первые две лицензии — их получили венгерская компания "BlockBen" и литовская фирма "Nexdesk" . Таким образом, Латвия одной из первых в Евросоюзе выдала лицензии на сделки с криптовалютой. Сегодня этому знаменательному событию была посвящена пресс-конференция, на которой министр экономики Виктор Валайнис подчеркнул, что Латвия становится уже не только региональным или европейским игроком, а фактически выходит на мировой рынок конкуренции в сфере криптовалюты. По словам министра, уже чувствуется интерес к нашей стране и очень крупных игроков на крипторынке. «Мы видим, что в эту глобальную борьбу за привлечение крупных игроков включился даже президент США Трамп», - сказал министр.

В свою очередь, вице-президент Банка Латвии Санта Пургайле отметила, что компании, получившие лицензии, прошли через механизм тщательного контроля, и это только пойдет на пользу всем участникам рынка криптовалюты. Банк Латвии, по словам одного из его руководителей, открыт новым технологиям и готов рассматривать заявки и других международных и отечественных компаний, желающих работать на рынке криптовалюты.

Выдача лицензии Банком Латвии означает, что эти две упомянутые компании могут работать не только в нашей стране, а во всем Евросоюзе.

#банк Латвии #Латвия #технологии #компании #криптовалюта #экономика
Иконка - заглушка для фотографии автора
Эдуард Эльдаров
Все статьи
Оставить комментарий

(1)
  • A
    Aleks
    11-го декабря

    Какая польза рядовому жителю Латвии от этих лицензий,выданных чужим странам?! Как это отразится на образовании,медицине и уровне жизни? Цены,никак,начнут снижаться?

    17
    0

