Сейм в четверг, 11 декабря, концептуально поддержал поправки к Закону о труде, которые меняют регулирование трудовых правоотношений.

Платить надо вовремя

Законопроект предусматривает право немедленно расторгнуть трудовой договор, если задержка выплаты установленной договором или законом заработной платы превышает две недели после установленной даты выплаты. Это условие не будет применяться в случаях, когда на предприятии наступил простой и вознаграждение уменьшено в соответствии с законом.

Поправки также предусматривают, что работодатель не сможет расторгнуть трудовой договор из-за длительной нетрудоспособности работника, если нетрудоспособность связана с уходом за тяжело больным ребенком в возрасте до 18 лет и консилиум врачей Детской клинической университетской больницы признал необходимость обеспечения постоянного присутствия родителя. В таких случаях работник будет обязан информировать работодателя и предоставить соответствующие документы.

Переход на четыре дня

Кроме того, законопроект предусматривает возможность продлить продолжительность рабочего дня на два часа (а не только на один, как сейчас), при этом сохраняя 40-часовую рабочую неделю.

Также предусмотрена возможность для работодателя и работника договориться о четырехдневной рабочей неделе с сохранением существующей оплаты труда. Такое соглашение можно будет заключить как на определенный срок, так и на постоянной основе, с возможностью последующего возвращения к пятидневной рабочей неделе.

Можно договориться

Поправки предусматривают, что работодатели и представители работников смогут договориться о более низкой доплате за сверхурочную работу, но не менее 50 процентов, если в соответствующем предприятии или отрасли минимальная месячная зарплата или почасовая ставка повышена как минимум на 50 процентов.

Если установленная государством минимальная зарплата повышается и предусмотренная в коллективном договоре зарплата становится ниже установленного законом минимума, но стороны коллективный договор не уточняют, силу утратит только та его часть, которая предусматривает снижение доплаты за сверхурочную работу, при этом остальные положения коллективного договора остаются в силе.

А если простой?

Кроме того, чтобы уменьшить негативные последствия простоя и содействовать сохранению рабочих мест, законопроект предусматривает обязанность работодателя информировать работников о наступлении простоя, его причинах и условиях.

Работодателю планируется предоставить право уменьшить оплату простоя до 70 процентов, если простой длится более пяти рабочих дней. В свою очередь, если простой продолжится дольше четырех недель подряд, работник будет иметь право расторгнуть трудовой договор без соблюдения месячного срока уведомления.