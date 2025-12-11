До сих пор в высших школах и колледжах по каждому направлению обучения требовалась отдельная аккредитация. Новая модель предполагает оценку учебного заведения в целом, что позволит уменьшить административную и финансовую нагрузку на вузы и сосредоточить внимание на повышении качества образования, пишет Diena.

На заседании правительства, где были утверждены поправки к закону о высших учебных заведениях, продвигаемые Министерством образования и науки (МОН), основные дебаты касались сроков аккредитации и ужесточения правил при нарушениях административных актов. Законопроект далее будет передан в Сейм.

По новой системе вуз или колледж будет оцениваться в целом: его управление, ресурсы, квалификация преподавателей, внутренние процессы качества и механизмы поддержки обучающихся. Это означает одну процедуру аккредитации для всего учреждения, а не несколько отдельных оценок для каждого направления обучения.

Министр образования и науки Даце Мелбарде на заседании правительства подчеркнула финансовые выгоды новой модели - у вузов существенно сократятся расходы. Например, у Латвийского университета прежние расходы на аккредитацию составляли 100 000 евро, а по новой системе они сократятся до 20 000 евро.

Мелбарде отметила, что уже достигнуто общее соглашение с вовлеченными сторонами о поправках к закону, однако некоторые положения остаются несогласованными. Это касается сроков аккредитации: если вуз соответствует требованиям, аккредитация предоставляется на семь лет, а для заведений, нуждающихся в улучшениях - на три года. Если вуз дважды подряд получает трехлетнюю аккредитацию, при следующей проверке он либо получит полную аккредитацию, либо не будет аккредитован вовсе.

В МОН считают, что такой подход должен мотивировать вузы и колледжи самостоятельно улучшать качество образования и управление. Совет ректоров, однако, выступает против. Новая модель также даст учебным заведениям большую автономию в обеспечении качества, одновременно усилив роль государства в надзоре. Министерство будет иметь право инициировать внеочередную аккредитацию в случае нарушения вузом нормативных актов - ранее это было возможно только при существенных нарушениях.