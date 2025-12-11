Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Новый поворот в аккредитации вузов: меньше проверок, но ректоры против 0 194

Наша Латвия
Дата публикации: 11.12.2025
LETA
Изображение к статье: Новый поворот в аккредитации вузов: меньше проверок, но ректоры против
ФОТО: Unsplash.com

До сих пор в высших школах и колледжах по каждому направлению обучения требовалась отдельная аккредитация. Новая модель предполагает оценку учебного заведения в целом, что позволит уменьшить административную и финансовую нагрузку на вузы и сосредоточить внимание на повышении качества образования, пишет Diena.

На заседании правительства, где были утверждены поправки к закону о высших учебных заведениях, продвигаемые Министерством образования и науки (МОН), основные дебаты касались сроков аккредитации и ужесточения правил при нарушениях административных актов. Законопроект далее будет передан в Сейм.

По новой системе вуз или колледж будет оцениваться в целом: его управление, ресурсы, квалификация преподавателей, внутренние процессы качества и механизмы поддержки обучающихся. Это означает одну процедуру аккредитации для всего учреждения, а не несколько отдельных оценок для каждого направления обучения.

Министр образования и науки Даце Мелбарде на заседании правительства подчеркнула финансовые выгоды новой модели - у вузов существенно сократятся расходы. Например, у Латвийского университета прежние расходы на аккредитацию составляли 100 000 евро, а по новой системе они сократятся до 20 000 евро.

Мелбарде отметила, что уже достигнуто общее соглашение с вовлеченными сторонами о поправках к закону, однако некоторые положения остаются несогласованными. Это касается сроков аккредитации: если вуз соответствует требованиям, аккредитация предоставляется на семь лет, а для заведений, нуждающихся в улучшениях - на три года. Если вуз дважды подряд получает трехлетнюю аккредитацию, при следующей проверке он либо получит полную аккредитацию, либо не будет аккредитован вовсе.

В МОН считают, что такой подход должен мотивировать вузы и колледжи самостоятельно улучшать качество образования и управление. Совет ректоров, однако, выступает против. Новая модель также даст учебным заведениям большую автономию в обеспечении качества, одновременно усилив роль государства в надзоре. Министерство будет иметь право инициировать внеочередную аккредитацию в случае нарушения вузом нормативных актов - ранее это было возможно только при существенных нарушениях.

Читайте нас также:
#образование #вузы
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Сейм Латвии принимает важное решение, которое коснется всех работающих
Изображение к статье: В пятницу после теплой ночи погода станет иной
Изображение к статье: Призвать хотят и молодежь, живущую в «англиях-ирландиях». Это так просто?
Изображение к статье: Латвия вводит строгие требования разводов у нотариуса для семей с детьми

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Курземский скландраусис вошел в пятерку наименее популярных блюд мира. Что на первом месте?
Еда и рецепты
Изображение к статье: Полиция Венгрии рекомендует выдвинуть обвинение против мэра Будапешта за организацию прайда
В мире
Изображение к статье: ЕС введет единые нормы благополучия для кошек и собак
В мире животных
Изображение к статье: Какие задачи важно выполнить каждому знаку Зодиака до завершения 2025 года
Люблю!
Изображение к статье: Сборная Латвии по хоккею во втором матче товарищеского турнира встречается со Словакией
Спорт
Изображение к статье: «flydubai» запускает прямые рейсы из Риги в Дубай
Бизнес
1
Изображение к статье: Курземский скландраусис вошел в пятерку наименее популярных блюд мира. Что на первом месте?
Еда и рецепты
Изображение к статье: Полиция Венгрии рекомендует выдвинуть обвинение против мэра Будапешта за организацию прайда
В мире
Изображение к статье: ЕС введет единые нормы благополучия для кошек и собак
В мире животных

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео