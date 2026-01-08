Baltijas balss logotype
Недостаток витаминов и минералов в январе: рекомендации врача

Еда и рецепты
Дата публикации: 08.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Недостаток витаминов и минералов в январе: рекомендации врача

Зимой многие ощущают упадок сил, желание больше спать и избегать прогулок на свежем воздухе. Это состояние может быть следствием нехватки витаминов и минералов. Мы обратились к нутрициологу Оксане Солодиной, чтобы выяснить, каких именно веществ нам не хватает в зимний период, и делимся с вами полезными советами.

 

«Зимой организму часто недостает витаминов А, B6, B12, С, D, E и Омега-3. Однако только специалист может точно определить, каких именно микроэлементов вам не хватает, используя методы диагностики. Для этого вам предложат сдать анализы, и на их основе врач выяснит, что вызывает зимнюю усталость, недостаток энергии или ломкость ногтей», — пояснила нутрициолог.

Как восполнить нехватку витаминов?

Эксперт выделила продукты, которые могут стать настоящими источниками необходимых организму веществ. После того как вы определите, каких именно микроэлементов не хватает вашему организму в зимний период, выберите конкретные цели. Включите в свой рацион именно те продукты, которые помогут восполнить недостающие «звенья в цепи».

Источники витамина А: жирная рыба, печень, молочные продукты, листовая зелень, томаты, яичный желток, любые оранжевые овощи и фрукты.
Источники витамина В6: грецкие орехи, фисташки, бананы, бобы, рыба, печень, болгарский перец, гранаты, чеснок.
Источники витамина В12: красные сорта мяса, морская рыба и другие морепродукты, молочная продукция.
Источники витамина С: облепиха, цитрусовые, черная смородина, квашеная капуста, сладкий перец, шпинат, зеленые яблоки.
Источники витамина D: молочная продукция, яйца, печень трески, рыба жирных сортов.
Источники витамина Е: рыбий жир, растительные масла, орехи, черника, черноплодная рябина, кукуруза.
Источники омега-3: рыбий жир, морская рыба, морепродукты, водоросли, рыбья икра, соя, грецкие орехи, семена льна, семена чиа.

