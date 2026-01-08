Baltijas balss logotype
Следует ли употреблять сок зимой? Мнение специалистов: какой сок принесет пользу

Еда и рецепты
Дата публикации: 08.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Следует ли употреблять сок зимой? Мнение специалистов: какой сок принесет пользу

Соблюдать принципы правильного питания необходимо не только в летний период, когда на рынках много свежих фруктов и ягод, но и зимой. В холодное время года наш организм нуждается в поддержке: нехватка витаминов может негативно сказаться на здоровье. Поэтому эксперты советуют включать в рацион продукты, способствующие ускорению обмена веществ, такие как бобовые, пророщенные злаковые и овощи. Стремясь восполнить недостаток важных микроэлементов, многие начинают активно пить соки. О том, насколько это полезно, рассказывают диетологи.

 

На самом деле, ситуация не так однозначна. В натуральных соках содержатся необходимые витамины и минералы, которые способствуют укреплению иммунной системы. Это особенно актуально зимой, когда защита от гриппа и простуд становится особенно важной.

Однако в соках часто присутствует большое количество сахара, что может привести к его накоплению в организме. Поэтому рекомендуется употреблять эти напитки в умеренных количествах, избегая чрезмерного увлечения. Избыточное потребление может вызвать проблемы с зубами и даже расстройства желудка.

Зимой стоит обратить внимание на наиболее полезные варианты. В первую очередь, это апельсиновый сок, богатый витамином С и антиоксидантами. Эти компоненты помогают бороться с простудами, уменьшают воспалительные процессы и положительно влияют на здоровье сердца.

Не менее полезен зимой клюквенный сок: он также содержит много антиоксидантов, которые улучшают пищеварение, помогают организму выводить токсины и защищают от мочеполовых инфекций.

Обратите внимание на смесь яблочно-свекольно-морковного сока. Этот коктейль богат бета-каротином и другими важными веществами, такими как железо, калий, магний и фолиевая кислота. Кроме того, он может помочь уменьшить отеки.

Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

