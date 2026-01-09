Baltijas balss logotype
Власти Латвии не поделили привилегию контролировать быстрые кредиты

Политика
Дата публикации: 09.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Арвилс Ашераденс и Янис Эндзиньш.

Арвилс Ашераденс и Янис Эндзиньш.

ФОТО: LETA

Как известно, Эвика Силиня после «рестарта» правительства объявила войну излишней бюрократии. Особых успехов, правда, на этом поприще премьер пока не добилась.

Зато впервые в новейшей истории Латвии дальнейшую борьбу с бюрократией было поручено возглавить не чиновнику и даже не политику, а «человеку бизнеса» – одному из руководителей торгово-промышленной палаты Янису Эндзиньшу.

Девать было некуда

Казалось бы, ему, как говорится, и флаг в руки — именно от Эндзиньша и Ко должны исходить теперь конкретные инициативы по уменьшению бюрократии. Однако, как оказалось, отдельные министерства — в частности, минфин, - решил сам «подсуетиться» и якобы под соусом борьбы с бюрократией… предложить бессмысленную реформу.

Речь идет о предложении министерства финансов отобрать у Центра защиты прав потребителей функцию надзора за внебанковским сектором (финансовые компании, которые занимаются разными формами потребительского кредитования) и передать эту функцию Банку Латвии, который, как известно, контролирует коммерческие банки.

Министр финансов Арвилс Ашераденс, чье ведомство и продвигает эту «реформу», горячо данную инициативу поддерживает. «Мне кажется, это одна из вещей, которую давно надо было сделать. Эта внебанковская часть является неотъемлемой частью финансового сектора. На самом деле это небанковское кредитование попало под надзор Центра защиты прав потребителей потому, что его (внебанковский сектор — прим.авт.) так толком некуда было девать», - заявил глава минфина в интервью ТВ-3.

Кто кого лоббирует?

В свою очередь, ассоциация внебанковского сектора усматривает в этой «реформе» руку коммерческих банков, то есть конкурентов. "Изначально эту реформу в такой политической среде инициировала и начала ассоциация, представляющая коммерческие банки. Закономерно, что отрасль относится осторожно к реформе, предложенной конкурирующей отраслью», - отметила руководитель ассоциации FinTech Latvija Тина Лусе.

Самая же острая критика прозвучала от министерства экономики, в структуру которого и входит Центр защиты прав потребителей. Министерство экономики считает данную «реформу» поспешной и, по большому счету, ненужной — Центр защиты прав потребителей вполне справляется с функцией надзора за внебанковским сектором, который в последнее время активно развивается и предлагает услуги кредитования бизнеса и жителей в регионах, что крайне важно с точки зрения равномерного развития страны. Минэкономики раскритиковало все разделы информационного сообщения минфина, в котором обосновывается необходимость «реформы».

Плодят бюрократию

К таким же выводам — о поспешности и даже о ненужности «реформы», - пришла и конфедерация работодателей. "Латвийская конфедерация работодателей всегда поддерживала сокращение бюрократии в госсекторе, также концептуально поддерживает направление на создание единых стандартов и упрощение надзора в небанковском секторе, однако предлагаемое решение вызывает опасения и по доступным данным не способствует достижению определенных целей - не будет способствовать снижению административной нагрузки и упрощению надзора за небанковским сектором.

У нас в стране очень много проблем, где нужны улучшения, но это не та отрасль, где нужны поспешные перемены», – говорится в письме правительству генсека Латвийской конфедерации работодателей Каспара Горкшса.

Эта реформа уже раскола правящую коалицию — ее горячо поддерживают «прогрессивные», а «зеленые крестьяне» категорически против. «Новое Единство» пока заняло выжидательную позицию. Но очевидно, что кто-то очень лоббирует эту «реформу», поскольку информационный доклад был обнародован… 23-го декабря, а министерства и неправительственные организации должны были прислать свои комментарии… не позднее 5-го января. То есть с учетом праздников заинтересованным лицам дали на ознакомление с документом всего четыре рабочих дня!

Иконка - заглушка для фотографии автора
Эдуард Эльдаров
Оставить комментарий

(3)
  • ЙВ
    Йожык Втумане
    9-го января

    Столько денег проходит мимо загребущих лап чиновников. Непорядок. Ща исправят.

    5
    1
  • Мп
    Мимо проходил
    9-го января

    По сути, речь идёт о том, кому именно из ростовщиков - европейским или отечественным - разрешат и дальше грабить жителей Латвии. Как мне кажется, разница невелика, разве что у европейских хавальник побольше.

    8
    1
  • VU
    Vards Uzvards
    9-го января

    "очевидно, что кто-то очень лоббирует эту «реформу»" - тайна сия непостижима? Кому из ростовщиков это выгодно или невыгодно не определить?

    16
    1
Читать все комментарии

