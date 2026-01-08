Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Флавоноиды в действии: исследование выявило ягоду, способную продлить жизнь 0 262

Еда и рецепты
Дата публикации: 08.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Флавоноиды в действии: исследование выявило ягоду, способную продлить жизнь

Ученые долго искали эликсир молодости. За десятилетия исследований они пришли к выводу, что продлить жизнь реально, если выбирать правильные продукты.

 

«Не ешь клюкву, если не умеешь морщиться», – гласит старая пословица. Однако исследователи из Пенсильвании, завершившие свое исследование и опубликовавшие результаты в журнале The Journal of Nutrition, с ней не согласны. Клюква стала центральным объектом их научного интереса.

Цель восьмилетнего исследования заключалась в анализе влияния флавоноидов на иммунные функции организма участников эксперимента – 37 232 человека.

Перед началом основного этапа работы авторы проанализировали пищевые привычки добровольцев, что позволило определить, какое количество биоактивных веществ они получали из ягод.

Ученых в первую очередь интересовали флавоноиды – ключевые компоненты ягод, обладающие множеством защитных и даже лечебных свойств.

Флавоноиды (или биофлавоноиды) представляют собой группу биологически активных веществ, которые укрепляют стенки кровеносных сосудов и обладают антиаритмическими, антигипертензивными и антиоксидантными свойствами.

Долгосрочные наблюдения позволили сделать два вывода. Первый из них обнадеживает, второй – вызывает беспокойство. Установлено, что более высокое потребление ягод и, соответственно, флавоноидов связано с пониженным риском смертности среди взрослых участников.

Тем не менее, не все следят за поступлением необходимых веществ в свой организм и регулярно едят ягоды, что является пессимистичной частью выводов.

Между тем, всего полстакана клюквы, черники или клубники в день может полностью удовлетворить суточную потребность во флавоноидах. Современные технологии позволяют наслаждаться этими ягодами круглый год, а не только в сезон их созревания.

Лидером среди растений, влияющих на риск преждевременной смертности, оказалась клюква, которая снижает этот риск почти на 31%. За ней следуют черника (21%) и клубника (14%).

Эти ягоды стали наиболее популярными среди участников исследования, поэтому другие виды не были включены в анализ. Сравнение проводилось с теми, кто практически не употреблял ягоды или не включал их в свой рацион вообще.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Следует ли пить водку охлажденной?
Изображение к статье: Как восстановиться после новогодних праздников: советы и рекомендации
Изображение к статье: Следует ли употреблять сок зимой? Мнение специалистов: какой сок принесет пользу
Изображение к статье: Недостаток витаминов и минералов в январе: рекомендации врача

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Даугавпилс в связи с уменьшением числа детей пересмотрит сеть дошкольного образования
Наша Латвия
Изображение к статье: Власти США рассматривают возможность выплат жителям Гренландии для получения их поддержки
В мире
Изображение к статье: Николь Кидман и Кит Урбан официально завершили 19-летний брак
Lifenews
Изображение к статье: Самое лучшее место для плодотворной работы - организма. Иконка видео
Техно
Изображение к статье: «Человек против младенца»: новый хит от Netflix бьет рекорды
Культура &
Изображение к статье: «Крысиные бега»: актёр Ивар Аузиньш рассказал о шокирующем опыте при оформлении документов о смерти
Наша Латвия
Изображение к статье: Даугавпилс в связи с уменьшением числа детей пересмотрит сеть дошкольного образования
Наша Латвия
Изображение к статье: Власти США рассматривают возможность выплат жителям Гренландии для получения их поддержки
В мире
Изображение к статье: Николь Кидман и Кит Урбан официально завершили 19-летний брак
Lifenews

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео