Ученые долго искали эликсир молодости. За десятилетия исследований они пришли к выводу, что продлить жизнь реально, если выбирать правильные продукты.

«Не ешь клюкву, если не умеешь морщиться», – гласит старая пословица. Однако исследователи из Пенсильвании, завершившие свое исследование и опубликовавшие результаты в журнале The Journal of Nutrition, с ней не согласны. Клюква стала центральным объектом их научного интереса.

Цель восьмилетнего исследования заключалась в анализе влияния флавоноидов на иммунные функции организма участников эксперимента – 37 232 человека.

Перед началом основного этапа работы авторы проанализировали пищевые привычки добровольцев, что позволило определить, какое количество биоактивных веществ они получали из ягод.

Ученых в первую очередь интересовали флавоноиды – ключевые компоненты ягод, обладающие множеством защитных и даже лечебных свойств.

Флавоноиды (или биофлавоноиды) представляют собой группу биологически активных веществ, которые укрепляют стенки кровеносных сосудов и обладают антиаритмическими, антигипертензивными и антиоксидантными свойствами.

Долгосрочные наблюдения позволили сделать два вывода. Первый из них обнадеживает, второй – вызывает беспокойство. Установлено, что более высокое потребление ягод и, соответственно, флавоноидов связано с пониженным риском смертности среди взрослых участников.

Тем не менее, не все следят за поступлением необходимых веществ в свой организм и регулярно едят ягоды, что является пессимистичной частью выводов.

Между тем, всего полстакана клюквы, черники или клубники в день может полностью удовлетворить суточную потребность во флавоноидах. Современные технологии позволяют наслаждаться этими ягодами круглый год, а не только в сезон их созревания.

Лидером среди растений, влияющих на риск преждевременной смертности, оказалась клюква, которая снижает этот риск почти на 31%. За ней следуют черника (21%) и клубника (14%).

Эти ягоды стали наиболее популярными среди участников исследования, поэтому другие виды не были включены в анализ. Сравнение проводилось с теми, кто практически не употреблял ягоды или не включал их в свой рацион вообще.