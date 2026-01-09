Настоящая дружба приносит радость, поддержку и уют. Она способна улучшать психическое здоровье и даже продлевать жизнь: исследование, проведённое в Австралии на протяжении 10 лет, показало, что люди с крепкими дружескими кругами имеют на 22% больше шансов прожить дольше.

Психолог Шарон Ливингстон и эксперты Your Tango объясняют, как отличить настоящего друга от токсичного и чего он никогда не допустит:

Не заставляет чувствовать конкуренцию за дружбу Настоящий друг не ставит вас в ситуацию соперничества с другими людьми и не сравнивает вас с кем-то ещё. Выделяет равное время для общения Он слушает ваши радости и заботы так же внимательно, как вы — его. Не критикует самовлюблённо Честность — важна, но она должна идти с добротой. Жестокая критика говорит больше о том, кто её произносит, чем о вас. Не требует постоянного внимания, не отдавая взамен Настоящий друг поддерживает баланс: он сам инициирует общение и ценит ваши усилия. Не заставляет изменяться по своим прихотям Он признаёт свои ошибки и не навязывает вам обязательную трансформацию ради собственных интересов. Не держит вас в напряжении С ним безопасно быть собой; не приходится следить за каждым словом. Не устраивает эмоциональные качели Настоящая дружба стабильна: радость и поддержка преобладают над непредсказуемостью и конфликтами. Не вызывает хронический стресс От общения с другом вы ощущаете поддержку, а не тревогу, боль или усталость.

Здоровые отношения с друзьями укрепляют психику и тело, а токсичные — наносят вред. Понимание этих признаков помогает вовремя корректировать круг общения.

Источник