Настоящая дружба приносит радость, поддержку и уют. Она способна улучшать психическое здоровье и даже продлевать жизнь: исследование, проведённое в Австралии на протяжении 10 лет, показало, что люди с крепкими дружескими кругами имеют на 22% больше шансов прожить дольше.
Психолог Шарон Ливингстон и эксперты Your Tango объясняют, как отличить настоящего друга от токсичного и чего он никогда не допустит:
-
Не заставляет чувствовать конкуренцию за дружбу
Настоящий друг не ставит вас в ситуацию соперничества с другими людьми и не сравнивает вас с кем-то ещё.
-
Выделяет равное время для общения
Он слушает ваши радости и заботы так же внимательно, как вы — его.
-
Не критикует самовлюблённо
Честность — важна, но она должна идти с добротой. Жестокая критика говорит больше о том, кто её произносит, чем о вас.
-
Не требует постоянного внимания, не отдавая взамен
Настоящий друг поддерживает баланс: он сам инициирует общение и ценит ваши усилия.
-
Не заставляет изменяться по своим прихотям
Он признаёт свои ошибки и не навязывает вам обязательную трансформацию ради собственных интересов.
-
Не держит вас в напряжении
С ним безопасно быть собой; не приходится следить за каждым словом.
-
Не устраивает эмоциональные качели
Настоящая дружба стабильна: радость и поддержка преобладают над непредсказуемостью и конфликтами.
-
Не вызывает хронический стресс
От общения с другом вы ощущаете поддержку, а не тревогу, боль или усталость.
Здоровые отношения с друзьями укрепляют психику и тело, а токсичные — наносят вред. Понимание этих признаков помогает вовремя корректировать круг общения.
