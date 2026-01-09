Baltijas balss logotype
8 вещей, которые настоящий друг никогда не сделает 0 344

Люблю!
Дата публикации: 09.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: 8 вещей, которые настоящий друг никогда не сделает

Настоящая дружба приносит радость, поддержку и уют. Она способна улучшать психическое здоровье и даже продлевать жизнь: исследование, проведённое в Австралии на протяжении 10 лет, показало, что люди с крепкими дружескими кругами имеют на 22% больше шансов прожить дольше.

Психолог Шарон Ливингстон и эксперты Your Tango объясняют, как отличить настоящего друга от токсичного и чего он никогда не допустит:

  1. Не заставляет чувствовать конкуренцию за дружбу

    Настоящий друг не ставит вас в ситуацию соперничества с другими людьми и не сравнивает вас с кем-то ещё.

  2. Выделяет равное время для общения

    Он слушает ваши радости и заботы так же внимательно, как вы — его.

  3. Не критикует самовлюблённо

    Честность — важна, но она должна идти с добротой. Жестокая критика говорит больше о том, кто её произносит, чем о вас.

  4. Не требует постоянного внимания, не отдавая взамен

    Настоящий друг поддерживает баланс: он сам инициирует общение и ценит ваши усилия.

  5. Не заставляет изменяться по своим прихотям

    Он признаёт свои ошибки и не навязывает вам обязательную трансформацию ради собственных интересов.

  6. Не держит вас в напряжении

    С ним безопасно быть собой; не приходится следить за каждым словом.

  7. Не устраивает эмоциональные качели

    Настоящая дружба стабильна: радость и поддержка преобладают над непредсказуемостью и конфликтами.

  8. Не вызывает хронический стресс

    От общения с другом вы ощущаете поддержку, а не тревогу, боль или усталость.

Здоровые отношения с друзьями укрепляют психику и тело, а токсичные — наносят вред. Понимание этих признаков помогает вовремя корректировать круг общения.

Источник

Читайте нас также:
#поддержка #отношения #дружба #здоровье #психология
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
