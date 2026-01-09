Разговоры во время вождения давно считаются серьезным источником отвлечения, однако точные механизмы, через которые они вмешиваются в самые ранние стадии зрительной обработки, остаются плохо понятными. Ранее было показано, что умственная нагрузка может замедлять торможение и снижать осведомленность о ситуации, но оставался открытым вопрос, влияет ли разговор на базовые процессы движения глаз, которые предшествуют любой физической реакции.

Теперь ученые из Университета здравоохранения Фудзита показали, что разговор создает достаточную когнитивную нагрузку, чтобы замедлять ключевые реакции глаз, от которых зависит мгновенная визуальная оценка дорожной обстановки. Работа, опубликованная в журнале PLOS ONE, проследила, как разговор меняет временные характеристики движений взгляда. Это особенно важно, поскольку около 90% информации, необходимой для вождения, поступает через зрение. Любые задержки в запуске или завершении движений глаз могут привести к более позднему распознаванию опасности, менее точному обзору дороги и задержке моторных реакций.

Для изучения этого вопроса исследователи привлекли 30 здоровых добровольцев, которые выполняли задания на быстрые движения глаз из центра в сторону в трех режимах: разговаривая, просто слушая и без дополнительной задачи. Участникам нужно было как можно быстрее и точнее переводить взгляд на периферийную цель, появлявшуюся в одном из восьми направлений. В режиме разговора они отвечали на общие и биографические вопросы, адаптированные из шкалы интеллекта Векслера, а также на специально подготовленные задания. В режиме слушания участники слушали фрагменты японского романа "Я – кот". Порядок условий рандомизировали на трех отдельных сессиях.

Практически у всех разговор вызывал стабильные задержки в трех ключевых параметрах: времени реакции (начала движения глаз), времени перемещения взгляда к цели и времени стабилизации на цели. Ни в режиме слушания, ни в контрольном режиме таких эффектов не наблюдалось – что указывает на то, что именно необходимость говорить и подбирать ответы существенно вмешивается в системы управления взглядом. Хотя эти задержки выглядят минимальными, за рулем они могут суммироваться, замедляя обнаружение опасностей и откладывая запуск защитных действий. Даже разговор по громкой связи способен создать умственную нагрузку, которая нарушает нейронные процессы, запускающие и направляющие движения глаз. Поскольку водителям часто приходится переводить взгляд на пешеходов, предметы и дорожные препятствия, такие задержки подчеркивают риски разговоров в ситуациях с высокой визуальной нагрузкой.

При этом исследователи подчеркивают: разговор – не единственный и не главный фактор снижения реакции. На качество вождения влияют многие когнитивные и перцептивные процессы, включая рассеянность и конкуренцию между одновременными задачами. Тем не менее работа показывает, что разговор вмешивается уже на ранней, докогнитивной стадии зрительной обработки – еще до распознавания и принятия решений – а значит, способен незаметно ухудшать вождение так, что сами водители этого не осознают.