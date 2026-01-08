Baltijas balss logotype
Следует ли пить водку охлажденной? 0 333

Еда и рецепты
Дата публикации: 08.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Следует ли пить водку охлажденной?

Правда ли, что водку лучше употреблять не охлажденной, а при комнатной температуре?

 

Да. «На телеэфире у меня был бизнесмен Смирнов, который производит водку Smirnoff, - рассказывает писатель и телеведущий Андрей Максимов. - Он советует пить водку, как это делали до революции 1917 года, исключительно при комнатной температуре — только так можно в полной мере насладиться её вкусом.

Рекомендации охладить водку перед употреблением появились позже. После революции качество водки ухудшилось, так как её начали производить из низкокачественных ингредиентов и с нарушением технологий. А когда водка ледяная, не ощущается привкус сивушных масел».

Оставить комментарий

