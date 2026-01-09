Baltijas balss logotype
США захватили еще один танкер «теневого флота» России 4 2009

В мире
Дата публикации: 09.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: США захватили еще один танкер «теневого флота» России
ФОТО: Global Look Press

Береговая охрана США перехватила танкер «Олина» в Карибском море недалеко от Тринидада, сотрудники службы высадились на судно 9 января, сообщили The Wall Street Journal и Reuters, ссылаясь на официальные лица США.

Как указывает The Bell, регистрационный номер «Олина» совпадает с регистрационным номером танкера «Минерва М». В январе 2025 года он попал под санкции США как судно теневого флота, используемое для перевозки российской нефти в обход западных санкций, пишет "Медуза".

Судно плавает под флагом Восточного Тимора. В последний раз оно сообщало о своем местоположении 52 дня назад, в середине ноября, недалеко от побережья Венесуэлы, пишет Reuters, ссылаясь на данные компании Vanguard.

Это уже пятое судно, захваченное США в ходе операции, направленной против судов, участвующих в перевозке нефти из Венесуэлы. На суда теневого флота приходится 70% экспорта нефти Венесуэлы.

Среди прочего США захватили в Атлантическом океане танкер «Белла 1», который принадлежит российской компании. Танкер больше двух недель уходил от преследования американских военных, его в том числе сопровождали российские военно-морские силы. Россия назвала задержание судна «незаконной силовой акцией».

Читайте: «Москва всех предаёт и удивляется»: почему у России нет друзей - дипломат

#США #нефть #санкции #контрабанда #Венесуэла #Россия #политика
Оставить комментарий

(4)
  • A
    Aleks
    9-го января

    Путин выразил благодарность США и Трампу за освобождение российских моряков... Ограбленный мастер спорта по дзюдо грабителю:Спасибо,брат,что не убил...😀 Это ж как надо унизить страну,народ и армию и флот...😈😈😈 Во времена СССР даже такого не могу представить,чтобы у американцев даже мысль промелькнула ,чтобы захватить советский танкер

    3
    8
  • Мп
    Мимо проходил
    9-го января

    Танкер вёз венесуэльскую нефть для Кубы или Китая. При чём тут Россия? Я понимаю, что агентство "Мезуза" считает день, когда не пукнет в сторону России, потерянным. Но хотя бы видимость приличия соблюдать надо.

    24
    2
  • DJ
    Danik Jupiters
    Мимо проходил
    9-го января

    Так медузы жопу лижут все СМИ

    9
    1
  • A
    Aleks
    9-го января

    Захаровой надо просто записать озабоченности на диск и каждый раз его просто пусть каналы ставят ,чтобы не выступать и и тратить драгоценное время.. Все равно ничего не будет ,потому что Россия с 90-х не суверенная страна и разрушена ,,русским миром,,Медвепута так,что никто особо не не берет в расчет.. Закрадываются у меня смутное сомнение,что Эльцин Борух и ядерные силы России уничтожил или почти свёл к нулю,поэтому такой беспредел и творится.

    10
    15
Читать все комментарии

Видео